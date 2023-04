Tranzit cereale Ucraina. Tiberiu Stan, agricultor, spune că vorbele lui Grindeanu sunt frumoase, dar au fost mințiți în față

Apoi, Sorin Grindeanu a zis că oprirea importurilor de cereale din Ucraina nu este o soluție. Vicepremierul a zis că susține doar tranzitul.

Tiberiu Stan, agricultor din Vama Siret, spune că vorbele lui Sorin Grindeanu sunt frumoase, dar au fost mințiți în față. De exemplu, Petre Daea spunea că sunt deja controale în vamă, iar acum recunoaște că de abia se apucă de treabă, a spus Tiberiu Stan. În traducere liberă, cuvintele sunt frumoase, dar faptele sunt zero.

„Mie mi se pare că interzicerea tranzitului nu este o soluție, ar fi o soluție o anumită taxare, așa cum am și propus. Chiar polonezii au interzis vânzarea și lasă doar tranzitul, trebuie să ajutam Ucraina, dar să nu fie loviți fermierii români”, a zis vicepremierul Sorin Grindeanu.

„Perfect de acord de acord cu ce spune Sorin Grindeanu, dar în practică, lucrurile nu se întâmplă așa. Noi, fermierii, am constatat că nu se fac controale în vămi și am anunțat de mult timp acest lucru. Ni s-a spus și ni s-a garantat că se fac și că este marfă extraordinară. Iar abia acum, ministrul vine și spune că se fac controale în vămi. Deci am fost mințiți pe față. Am spus asta de la început și ni s-a zis că nu este adevărat. Se confirmă că este adevărat”, a zis Tiberiu Stan, agricultor din Vama Siret la Antena 3 CNN.

VEZI ȘI ALTE ȘTIRI: Ce face Ungaria în acest context

Ungaria va continua să permită tranzitul cerealelor din Ucraina, asigurându-se însă că plecarea acestor livrări se face „într-o manieră controlată", a declarat miercuri seara ministrul ungar al Agriculturii, Istvan Nagy, la finalul discuţiilor care au avut loc la Bruxelles.



Într-o declaraţie pentru agenţia MTI, Istvan Nagy a precizat că se poartă discuţii cu privire la alte produse asupra cărora ar putea fi extinsă actuala interdicţie de import, pe lângă grâu, porumb, rapiţă şi floarea soarelui.



Comisia Europeană a anunţat miercuri că va adopta, în regim de urgenţă, „măsuri preventive" la grâu, porumb, seminţe de floarea soarelui şi rapiţă, ca urmare a unei plângeri comune formulate la finele lunii martie de Bulgaria, Ungaria, Polonia, România şi Slovacia. Această plângere a fost urmată, săptămâna trecută, de decizia Poloniei şi Ungariei de a interzice unele importuri de produse agricole din Ucraina. Alte state din Europa de Est au anunţat că analizează şi ele acţiuni similare.



„Pentru Ungaria, a meritat să adopte o acţiune fermă şi să protejeze interesele fermierilor ungari", a spus Istvan Nagy făcând referire la interdicţia adoptată de autorităţile de la Budapesta, adăugând că măsura a forţat Bruxellesul să acţioneze.



Un oficial european a precizat că măsurile preventive adoptate de Executivul comunitar vor permite intrarea cerealelor din Ucraina în cele cinci ţări est europene numai dacă sunt destinate a fi exportate spre alte state UE sau restul lumii. Măsura va fi valabilă până la finele lunii iunie.



Din cauza unor blocaje logistice şi a distanţelor mai scurte, milioane de tone de cereale din Ucraina, care sunt mai ieftine decât cele produse în UE, ajung în ţările vecine, reducând preţurile şi vânzările pentru fermierii din aceste ţări. În aceste condiţii, au crescut nemulţumirile în rândul fermierilor din Europa Centrală şi de Est cu privire la valul de importuri de cereale ieftine din Ucraina, scutite de taxe vamale până în luna iunie 2024.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News