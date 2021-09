Totul despre Jessie, vedeta Gold FM. 20 de lucruri pe care nu le știai

Secretele „bine ascunse” pe care le împărtășeam cu colegii și prietenii, dar și emoția cu care citeam răspunsurile lor. Spectacola.ro a „reînviat” acel oracol, dar online. Jessie este una dintre vedetele care au spus DA provocării.

Jessie, artist muzical și moderatoarea emisiunii „Weekenduri Gold”, de la GOLD FM, a acceptat PROVOCAREA SPECTACOLA și a completat în ORACOLUL VEDETELOR.

1. SPECTACOLA: Care era cel mai mare vis al tău în copilărie?

Jessie: Să joc în filme la Hollywood. Mereu mă visam pe covorul roșu, alături de vedetele mele preferate, urmărită de fani pentru autografe și de paparazzi.



2. SPECTACOLA: Care a fost cea mai mare trăznaie pe care ai făcut-o în copilărie?

Jessie: Mama mea îmi spunea că am fost un copil foarte cuminte, dar probabil că se gândea astfel pentru că mă compara cu fratele meu mai mic, care a fost un copil foarte neastâmpărat. Însă dacă mă întrebi pe mine, nu aș spune același lucru. Mereu făceam câte o boacănă, mereu eram julită în genunchi, ca un băiețel. Am căzut într-o vară cu rolele atât de rău, încât vreo 2-3 luni de zile a trebuit să merg zilnic la spital să îmi panseze rana pentru că nu se vindeca și am avut și niște complicații. La 4 ani mi-am rupt mana la grădiniță și a trebuit să fiu operată. Am avut o copilărie foarte frumoasă, nu am fost un copil problemă dar nici un îngeraș.



3. SPECTACOLA: Care ar fi lucrul pe care l-ai schimba în viața ta, dacă ai putea întoarce timpul înapoi?

Jessie: Mi-ar placea să pot să mă întorc în timp și să mă apuc de compus muzica mai repede. Ca astăzi să am mai multă experiență. Și mi-ar mai fi plăcut și să fi petrecut mai mult timp cu străbunicul meu, care a fost un mare muzician și un mare om, și pe care îmi place să cred că îl moștenesc.

4. SPECTACOLA: Care este cea mai mare frică a ta?

Jessie: Când eram mica îmi era frica de înălțimi. Acum îmi este frica să nu pierd timpul cu lucruri neesențiale sau să îmi pierd vocea.



5. SPECTACOLA: Dacă viața ta ar avea o coloană sonoră, care ar fi aceea?

Jessie: Mi-e greu să fac o paralela, dar cea mai apropiata cred că ar fi cea din Top Gun - Take my breath away. Sunt o femeie sensibilă și nu mi-e rușine să recunosc asta. Din contră, cred că e nevoie de putere că să recunoști așa ceva.

Citiți continuarea aici.