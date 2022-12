Titus Corlățean, "întâlnire necesară", după refuzul Austriei: Guvernul de dreapta austriac s-a folosit de România

"Am avut, astăzi, la Paris o întâlnire politică absolut necesară și o alta utilă... Am participat în aceste zile la reuniunile Biroului Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) și respectiv a comisiilor juridică și politică ale Adunării. Am profitat de context pentru a discuta mai întâi cu Președintele delegației Austriei la APCE, Reinhold Lopatka, care la Viena este și președintele Comisiei afaceri europene și respectiv vicepreședintele comisiei de politică externă din Parlamentul austriac. Este din Partidul Popular, de dreapta, coleg de partid cu deja faimoșii cancelar și ministru de interne, cei care au blocat aderarea României la Spațiul Schengen.

Pentru că ne cunoaștem de ani de zile, discuția între noi a fost foarte deschisă, directă, onestă, în cadrul căreia i-am transmis demnitarului austriac ceea ce era util să audă. Am discutat și despre cele 5 exigențe pe care guvernul de dreapta de la Viena le-a prezentat acum pe tema limitării imigrației ilegale. Evident că niciuna nu are legătură cu România... Guvernul de dreapta austriac s-a folosit de România pentru a pune presiune pe Comisia Europeană.

Știți deja ce gândesc eu despre acest fel imoral de a face politică... Discuția cu R. Lopatka a fost însă sinceră și corectă. Ne-am pus de acord să lucrăm împreună în perioada următoare, pentru a întreprinde o vizită oficială la Viena, posibil în ianuarie, împreună cu Comisia de politică externă a Senatului, pe care o conduc și pentru a face ceea ce trebuie făcut acolo, respectiv pentru a ajuta la rezolvarea obiectivului urmărit de România. Așa cum am învățat eu că trebuie făcut...

Separat, am discutat cu Președintele delegației Ungariei la APCE, Zsolt Nemeth, care la Budapesta este președinte al Comisiei de politică externă a Parlamentului ungar, iar la Strasbourg și la Paris este Președintele Comisiei de afaceri politice a APCE. Vechi cunoștințe.. Suntem amici pe cele pe care putem fi amici. Ne luptăm în celelalte (româno-maghiare), pe care le cunoașteți. Nu am rămas dator niciodată..

Cu Zsolt discuția a fost scurtă și la obiect. Susținere ungară politică și publică clară pentru aderarea României la Spațiul Schengen. S-ar putea să lucrăm unele chestiuni și direct pe relația cu...fostul Imperiu. P.S. Aștept cu mare interes ca decidenții din Executivul român, care gestionează dosarul Schengen, să ne facă o vizită la Parlament, așa cum scrie la lege. Le va fi util, sunt convins", a scris Titus Corlățean pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News