"Teama asta de a nu fi în picioare când trebuie m-a urmărit mereu." Andreea Bănică, pe perfuzii. Starea de sănătate a artistei s-a agravat

De când o răceală puternică a forțat-o să rămână la pat, Andreea Bănică a ținut legătura zilnic cu fanii săi, oferindu-le actualizări despre starea sa de sănătate. Artista și-a alarmat comunitatea de pe rețelele sociale când a postat imagini în care apare cu o branulă în mână, stârnind îngrijorare în rândul admiratorilor.

Imobillizată la pat

Răceala severă ar fi debutat cu simptome neobișnuite ca dureri în gât și senzație de usturime la nivelul ochilor. După câteva zile de disconfort accentuat, artista a hotărât să efectueze mai multe teste, inclusiv unul pentru Gripa A, pentru a identifica cauza exactă a stării sale.

„Am crezut că înfrâng boala asta, dar se pare că nu… Așa dureri de gât nu am avut vreodată. Abia respir, vorbesc… voce nu mai am, groaznic. Nicio pastilă nu mă ajută. Am rezistat până în ultima zi de vacanță”- este mesajul transmis de Andreea Bănică pe rețelele sociale.

Andreea Bănică a mai spus că nu a fost singura din familie care s-a confruntat cu Gripa A, întreaga sa familie fiind în suferință. Într-o postare pe rețelele sociale, artista a povestit cum boala s-a manifestat diferit la fiecare membru al familiei. Pentru a se recupera rapid, Andreea a apelat la îngrijiri medicale și tratamente specializate.

„Se pare că testul universal are o linie puțin vizibilă la Gripa A… ceea ce arată faptul că ar fi la final… din câte mi s-a spus. Mulți mi-ați scris și vă mulțumesc astfel, în diferite moduri de ne bagă în ceață. La mine s-a inflamat și agravat gâtul (dureri și tuse), pierderea glasului pe perioade scurte, plus ochi injectați, la Lucian cu frisoane mare, temperatură, gât, tuse. Sora mea: dureri de gât, tuse și temperatură 38. Noah: cu dureri de gât, tuse și temperatură 38. Sofia: dureri de gât și răgușeală mare. A fost drăguță și ne-a dat tuturor.

Știu că alții sunt mai rău, dar mi-a dat-o tare… durerile de gât sunt ceva groaznic și parcă nimic nu merge. Nu știu ce să fac să fiu mai bine… luni filmez clip, iar marți am concert. Teama asta de a nu fi în picioare când trebuie, mereu m-a urmărit, de când eram copil și mă doftoriceau ai mei. Ce bine e să fii copil. Mi-as fi dorit să mai fiul copilul părinților mei”, a scris Andreea Bănică pe Instagram.

