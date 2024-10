Tatăl fetei care a desenat un mesaj anti-război, eliberat din închisoare în Rusia. Videoclipul viral cu momentul reîntâlnirii

Un bărbat din Rusia, reținut după ce fiica sa a realizat un desen anti-război, a fost eliberat din colonia penitenciară unde fusese închis. Cazul său a captat atenția la nivel global, după ce desenele fetiței, care conțineau mesajele „nu războiului” și „glorie Ucrainei”, au fost raportate poliției în 2022.

Alexei Moskalev, tatăl lui Masha, a fost ulterior acuzat de critici repetate la adresa armatei ruse pe rețelele de socializare și condamnat, în martie 2023, la doi ani de închisoare pentru „discreditarea armatei”. Într-un videoclip publicat marți, el a fost văzut ieșind din colonia penitenciară din regiunea Tula, îmbrățișându-și fiica, încă purtând uniforma de deținut.

