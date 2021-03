Tanța, adevărul despre Teo Trandafir. DE CE nu-și mai vorbesc deloc cele două vedete: Nici nu îmi face plăcere!

Teo Trandafir și Nuami Dinescu au colaborat timp de 7 ani pentru emisiunea „Teo” de la Pro TV. În prezent, cele două vedete se evită pe cât posibil.

„Ştii când a început să fie greu? După ce s-a terminat emisiunea şi eu nu-mi mai găseam nimic de lucru, pentru că toată lumea mă asocia cu Tanţa. Pentru că Tanţa crescuse atât de mult, mă călărise 7-8 ani atât de mult, încât eu nu mai eram. Mi-am dat seama că trebuie să fac ceva pentru că Tanţa stătea călare pe mine şi eu nu puteam să trăiesc de ea. A fost o perioadă în care nu mai suportam să mă strige lumea pe stradă Tanţa.

Pentru că în momentul în care ataşezi nişte detalii – boneţica şi şorţul ăla – nu mai sunt eu şi pot spune orice măgărie, pentru că nu am zis-o eu, a zis-o Tanţa. Asta e şmecheria cu personajele. Aşa că greu de gestionat a fost atâta vreme cât nu mi-am mai găsit nimic de lucru.”, povestea artista pentru Adevărul.

Tanța recunoațte că avut ce învăța de la Teo Trandafir: "Am învăţat multe lucruri de la ea, am făcut-o fără să-mi spună ea – am observat cum se purta cu echipa, ea era bună cu toată lumea. Noi nu ne-am certat niciodată, o singură dată am avut un diferend pe nişte date istorice, în rest nu ne-am contrat niciodată, poate şi pentru că eu nu mă cert cu nimeni niciodată”.

Însă, acum, Tanței nu-i mai face plăcere să vorbească despre relația cu Teo Trandafir.

"Nu mai avem nicio treabă una cu alta, nici nu îmi face plăcere să mai vorbesc despre subiectul acesta. Ea dacă nu vorbește despre mine, eu de ce să vorbesc despre ea? Eu de atunci am mai lucrat și lucrez la diverse proiecte de televiziune, nu am lucrat toată viața la acea emisiune.”, a declarat Nuami Dinescu, pentru playtech.