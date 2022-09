Studiu: Lentilele de contact reutilizabile sunt asociate unui risc mai mare de a dezvolta o infecţie oculară

Deşi purtarea lentilelor de contact reutilizabile este în general sigură, aceasta poate fi asociată cu un risc mai mare de apariţie a unei infecţii rare a ochiului, denumită cheratită Acanthamoeba (AK), o inflamaţie a corneeii, risc care creşte în cazul în celor care poartă lentilele în timpul somnului sau în timp ce fac duş, scrie Agerpres.



"În ultimii ani, am observat o creştere a cheratitei Acanthamoeba în (Marea Britanie) şi în Europa şi, deşi infecţia este încă rară, poate fi prevenită şi justifică un răspuns de sănătate publică", a declarat autorul principal al studiului, dr. John Dart, de la Institutul de Oftalmologie din cadrul University College London (UCL) şi Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust.



"Lentilele de contact sunt în general foarte sigure, dar sunt asociate cu un mic risc de cheratită microbiană, cel mai frecvent cauzată de bacterii, şi care este singura complicaţie a utilizării lor care pune în pericol vederea", a declarat Dart într-un comunicat.



"Având în vedere ca aproximativ 300 de milioane de oameni din întreaga lume poartă lentile de contact, este important ca oamenii să ştie cum să-şi minimizeze riscurile de a dezvolta cheratită", a mai spus el.



Pentru realizarea studiului, cercetătorii au studiat peste 200 de pacienţi ai Moorfields Eye Hospital din Londra. Dintre aceştia, 83 erau pacienţi cu AK, iar 122 erau persoane care s-au prezentat la spital cu alte afecţiuni.



Cercetătorii au descoperit că persoanele care purtau lentile de contact moi reutilizabile - cum ar fi cele lunare - aveau de 3,8 ori mai multe riscuri de a dezvolta AK decât persoanele care purtau lentile zilnice de unică folosinţă.



Anumite obiceiuri creşteau riscul de a dezvolta AK, precum purtarea lentilelor în timpul duşului sau în timpul somnului.



"Studiile anterioare au făcut legătura între AK şi purtarea lentilelor de contact în căzi cu hidromasaj, piscine sau lacuri. Am adăugat duşul la această listă, subliniind că expunerea la orice fel de apă ar trebui evitată atunci când porţi lentile de contact", a afirmat un alt autor al studiului, Nicole Carnt, profesor asociat la Universitatea New South Wales, Sydney, Institutul de Oftalmologie al UCL şi Moorfields Eye Hospital.



Studiul estimează că între 30% şi 62% dintre cazurile de AK din Marea Britanie, şi posibil din alte ţări, ar putea fi prevenite dacă oamenii ar trece de la lentile reutilizabile la lentile de unică folosinţă.

Citește și:

Ce efecte au razele UV asupra ochilor și cum îi protejezi

Razele ultraviolete sunt foarte periculoase pentru piele, cauzând deteriorarea acesteia și favorizând apariția semnelor îmbătrânirii timpurii, a arsurilor solare sau a unor afecțiuni grave precum cancerul. Însă, nu doar pielea este amenințată de aceste radiații, ele reprezentând un pericol și pentru ochi.

Din această cauză, este foarte important să nu omiți măsurile recomandate pentru a oferi protecție ochilor în zilele extrem de însorite și nu numai. Iată care este efectul nociv al razelor UV și cum poți sări în ajutorul ochilor tăi.

Tipuri de raze UV

Radiațiile ultraviolete, sau razele UV, sunt prezente în lumina soarelui și sunt foarte puternice, motiv pentru care pot duce la deteriorarea țesuturilor. Razele UV se împart în două categorii, ambele prezentând riscuri pentru ochi și piele.

Razele UVA pot pătrunde profund în interiorul ochiului, provocând deseori leziuni la nivelul retinei. Pe de altă parte, razele UVB acționează la nivelul corneei, motiv pentru care favorizează apariția cataractei sau a altor boli.

Cum acționează razele UV asupra ochilor?

Acest tip de radiații conține o cantitate mare de energie și poate pătrunde până în profunzimea ochiului, favorizând distrugerea celulelor și a apariției stresului oxidativ. Un astfel de fenomen poate duce la apariția cancerului, a arsurilor solare și a altor leziuni, dar și a îmbătrânirii premature. Acestea din urmă merită menționate deoarece radiațiile afectează simultan ochii și pielea din jurul lor.

Drept rezultat, pot apărea numeroase afecțiuni oftalmologice, ca de exemplu cataracta sau glaucomul. Odată ce globul ocular sau pielea din jurul său este deteriorată în mod semnificativ, aceste schimbări nu mai sunt reversibile. Așadar, își pot face apariția și leziunile canceroase, destul de răspândite la nivelul pleoapelor și a pielii sensibile a ochilor.

Cum protejezi ochii de razele UV?

Așadar, radiațiile solare sunt extrem de nocive pentru ochi. Din fericire, nu trebuie să apelezi la metode extrem de complicate pentru a le oferi un nivel optim de protecție.

Poartă ochelari de soare

Poartă ochelari de soare pentru a asigura protecție atât ochilor, cât și pielii din jurul acestora. Alege o pereche cu protecție UV, pentru a te asigura că lentilele vor bloca în mod eficient razele nocive. Pentru a preveni un număr cât mai mare de afecțiuni, este recomandat să alegi o pereche cu protecție împotriva ambelor tipuri de raze UV, UVA și UVB.

Citește mai mult AICI.

