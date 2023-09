Strategii militare testate pe furnici

Înainte de a pune la cale acest experiment, cercetătorii au simulat diverse bătălii pe jocul video "Age of Empires II".

Cercetătorii de la Universitatea din Australia de Vest au testat diferite strategii militare cu ajutorul furnicilor, relatează cotidianul La Libre Belgique, care citează presa britanică.

În primă fază, un grup de "cavaleri teutoni" s-a confruntat cu un grup de "spadasini, având câte o sabie în fiecare mână". Datorită forței și capacității lor superioare, cavalerii au reușit să învingă pe spadasini. Însă, în experimentele ulterioare, cercetătorii au crescut numărul spadasinilor de cinci ori. În noile condiţii, rezultatele s-au inversat. Apoi, aceeași abordare a fost aplicată și în cazul furnicilor. Cercetătorii au hotărât să aducă în confruntare două specii diferite: furnica argentiniană și furnica de carne australiană.

Furnica argentiniană are o dimensiune de doar doi milimetri și formează colonii de dimensiuni impresionante. Această specie poate fi asimilată grupului de spadasini din jocul video. În schimb, furnica de carne australiană este mult mai mare, având un raport greutate/mărime de 40 de ori mai mare decât cel al furnicii argentiniene. Din această cauză, este echivalentă cu grupul de cavaleri.

Ce s-a descoperit

Au fost inițiate apoi teste. S-a observat că furnicile australiene nu au atacat furnicile argentiniene. Cu toate acestea, furnicile argentiniene au încercat, în unele cazuri, să se confrunte cu adversarele lor, dar au fost depășite în luptă și nu au supraviețuit.

Cercetătorii de la Universitatea Australia de Vest au adunat și alte concluzii relevante. Cu cât erau mai numeroase furnicile argentiniene, cu atât mai multe furnici australiene de carne erau ucise. De asemenea, au constatat că furnicile australiene de carne erau mai rezistente într-un mediu complex decât într-unul simplu.

În final, cercetătorii și-au încheiat experimentul cu următoarea concluzie: "Complexitatea mediului influențează relația dintre dimensiunea grupului și capacitatea de luptă a grupului."

Studiul intitulat "Câmpurile de luptă complexe favorizează soldații puternici în detrimentul armatelor mari în războiul social al animalelor" a fost publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

