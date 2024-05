Sondaj AVANGARDE, date de ultimă oră privind intenția de vot pentru Sectorul 1

În cel mai recent sondaj AVANGARDE, George Tuță, candidatul PNL-PSD la Primăria Sector 1, este pe primul loc în opțiunea românilor. Liberalul urcă în sondaje: 34% intenție de vot în cea mai nouă cercetare.

Liberalul George Tuță o depășește pe Clotilde Armand în sondaje. În acest moment, George Tuță are cele mai multe șanse pentru Primăria Sectorului 1.

„Am început târziu campania, am recuperat mult, am alături întreaga coaliție, dar am alături toți oamenii care sunt indignați de ce s-a ales de Sectorul 1, de Capitala Capitalei. De aceea și Andrei Chiliman e alături de mine la foarte multe evenimente, pentru că e revoltat de munca batjocorită de această administrație“, spunea George Tuță într-un interviu pentru DC News.

Punctele din „Cartea Neagră” a doamnei Armand sunt contrazise astfel, conform PNL:

„Termoficare de la soare: Consiliul local a votat Hotărârea Consiliului Local nr. 157 din 24.10.2022, aprobând contractele de mandat pentru Programul pilot "Termoficare de la Soare" în două imobile din Sectorul 1. Clotilde Armand nu a adus studiu de fezabilitate făcut specific pe clădirile din sector, dar consilierii locali i-au dat posibilitatea ca măcar două blocuri să facă, să demonstreze că tehnic este fezabil. Nici până astăzi Clotilde Armand nu a facut acele două blocuri. Deci este evident că a fost un proiect doar pentru Facebook, ca aproape toate „realizările” virtuale ale doamnei care face economii și stă pe bani în timp ce sectorul se degradează pe zi ce trece.









ADP spații verzi: Am alocat fonduri pentru școli și spitale sau pentru străzile de pământ, acolo unde sunt urgențele reale în Sectorul 1 rămas în urmă cu ani de zile față de alte sectoare. Banii pentru ADP au fost în fiecare an mai mulți decât a reușit doamna Armand să cheltuiască, după cum se poate vedea din lista de mai jos.





Mai mult, și banii cheltuiți au fost aruncați pe fereastră, cu plantarea a mii de copaci în iunie 2022 la 35 grade, copaci care s-au uscat imediat.





În anul 2021, ADP a avut buget de funcționare 105.5 milioane, din care doamna primar a cheltuit doar 81.6 milioane



În anul 2022, ADP a avut buget 158.8 milioane, din care au fost cheltuiți 130.7 milioane



În anul 2023, ADP a avut buget 119.3 milioane, din care au fost cheltuiți 88.2 milioane









800 ascensoare: Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 29.01.2024, a fost aprobată implementarea proiectului "Rabla pentru Ascensoare", confirmând sprijinul nostru pentru eficiența energetică a locuințelor. Problema e că în CLS1 a fost votat ca proiectul pentru ascensoare să fie făcut pe fonduri europene, la fel cum se face în Sectorul 3 de exemplu. Iar doamnei Armand nu-i place munca, așa că a refuzat să implementeze hotărârea de consiliu local. Mai mult, Armand a decis personal să anuleze contractul ce deja era în desfășurare pentru schimbarea lifturilor în Sectorul 1, în 2020, după ce se instalaseră doar 9 lifturi.









Rabla local: Participarea la Programul privind casarea autovehiculelor uzate a fost susținută prin Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 26.04.2023, demonstrând interesul nostru pentru protejarea mediului și încurajarea mobilității durabile. Programul Rabla Local este un alt eșec al administrației Armand. Toate celelalte sectoare din Capitală au depus actele la timp la AFM și Ministerul Mediului și au accesat programul. Singurul sector care nu a facut asta este al nostru, din cauza incompetenței lui Armand. Pe lângă acest proiect a mai ratat alte 42 proiecte pe PNRR în valoare de sute de milioane de euro.









Teatrul Masca: Hotărârea Consiliului Local nr. 125 din 24.06.2021 a fost votată pentru modernizarea Teatrului "Masca" din cartierul Bucureștii Noi. Orice întârziere în implementare nu poate fi atribuită consiliului local pentru că nu acesta este responsabil de implementarea hotărârilor, ci aparatul administrativ al primăriei. Au trecut trei ani de când Consiliul local a dat Companiei de investiții proiectul Teatrului Masca, iar doamna Armand refuză să semneze contractul și face presiuni constante să dea banii unor firme externe, alese de ea.









Construirea de locuințe sociale și pentru tineri: Am sprijinit proiectele de construcție a locuințelor sociale și pentru tineri prin votarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149 din 06.10.2022 și a nr. 197 din 14.12.2023.









Consolidarea și modernizarea școlilor și grădinițelor: Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din 06.10.2022 a fost votată pentru depunerea proiectelor de renovare a 11 școli și grădinițe, arătând dedicarea noastră pentru educație și infrastructură de calitate.





Reabilitarea piețelor 1 Mai și Matache: Documentațiile tehnico-economice pentru aceste proiecte au fost aprobate prin Hotărârile Consiliului Local nr. 200 și nr. 201 din 28.12.2023. Am cerut primarului să realizeze aceste investiții prin fonduri europene, la fel cum au fost reabilitate alte piețe din alte sectoare din Capitală. Doamna Armand nu a putut.







Reabilitarea și modernizarea străzilor: Străzile de pământ sunt prioritatea noastră și am votat în repetate rânduri buget de asfaltare pentru acestea. În schimb, doamna Armand a ales să toarne asfalt pe străzi care erau deja în stare foarte bună, vezi cazul străzii Zosima unde chiar locuitorii au cerut oprirea lucrărilor pentru că strada nu avea nevoie de asfalt nou.







Programul de consolidare și reabilitare termică a blocurilor: Administrația lui Andrei Chiliman a reabilitat aproape 900 blocuri. Armand doar a terminat câteva blocuri cu proiecte incepute de administrațiile trecute. Nu a făcut noi proiecte, nu a atras finanțare pentru aceste lucruri și nu a venit în consiliu cu un proiect legal.







CET Grivița și Compania de Investiții: Armand este cea care a numit un pictor, consilierul ei personal din primărie, Dragoș Constantin, în poziția remunerată de membru în CA al Companiei de Investiții, deci un pictor să administreze constructori. Mai mult, directorul numit de Armand în 2020 a dublat datoria companiei în doar un an. Am oprit irosirea banilor publici și am adus ordine în aceste companii. Mai mult, Armand a ținut zeci de mii de bucureșteni din S1 si S6 (un total de 25.000 apartamente, 15.000 în S1 și 10.000 în S6) fără căldură și apă caldă prin oprirea ilegală a activității unui CET, CET Grivița.







Panouri voltaice pe școli: Școlile în cauză îi cer de ani de zile doamnei Armand alte lucruri: suplimentarea numărului de paznici, băi reparate, săli de sport, investiții în infrastructură etc. Nu au cerut și nu aveau nevoie prioritară de panouri fotovoltaice. Deși consiliul local a aprobat 540 milioane de lei pentru școli anul trecut, Armand a cheltuit pentru investiții în școli, direct de la primărie (deci aparatul său) sub 2% din acei bani.

În concluzie, consilierii locali PSD și PNL resping acuzațiile mincinoase ale doamnei Armand și reafirmă angajamentul lor pentru dezvoltarea și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din Sectorul 1. E timpul însă pentru o administrație capabilă, cu un primar care știe și poate, un primar neconflictual, concentrat pe soluții și care să poată colabora cu oamenii din consiliul local, cu oamenii din instituțiile administrației publice locale și centrale, cu mediul privat și societatea civilă. Acel primar va fi după 9 iunie candidatul PSD-PNL George Tuță”, a transmis Alianța PSD-PNL Sector 1.

