Spray nazal Pfizer împotriva migrenelor, autorizat în Statele Unite

Tratamentul, care va fi comercializat de către Pfizer sub denumirea de Zavzpret, a fost autorizat pentru tratamentul migrenelor severe la adulţi, informează Agerpres.



În cadrul unui amplu studiu clinic, ale cărui rezultate au fost publicate luna trecută în revista ştiinţifică Lancet Neurology, medicamentul a demonstrat că are efecte pozitive de calmare a durerii, uneori chiar mai rapid de 15 minute după administrarea unei doze, a subliniat Pfizer.



"Una dintre cele mai importante caracteristici ale unei opţiuni de tratament acut este cât de repede funcţionează", a declarat Kathleen Mullin, de la New England Institute for Neurology & Headache, citată în comunicatul Pfizer.



"Sub formă de spray nazal cu absorbţie rapidă, Zavzpret oferă o opţiune de tratament alternativă pentru cei care au nevoie de reducerea durerii, care nu pot lua medicamente pe cale orală, din cauza stării de greaţă sau a vărsăturilor", a adăugat ea.



Migrenele pot avea un efect semnificativ asupra vieţii cotidiene şi sunt adesea însoţite, pe lângă durerile de cap, de tulburări de vedere sau de intoleranţă la lumină.



Pfizer a precizat că tratamentul, care foloseşte o moleculă numită zavegepant, va fi disponibil în farmaciile din SUA în iulie 2023.



Gigantul american a cumpărat în urmă cu un an cu peste zece miliarde de dolari compania Biohaven, care a dezvoltat zavegepant, precum şi alte tratamente împotriva migrenelor.

