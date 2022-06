Spania, avertisment înainte de Summit-ul de la Madrid: Ameninţarea ar putea veni din sud

Atunci când liderii NATO se vor reuni la Madrid, în perioada 28-30 iunie, ei urmează să revizuiască conceptul strategic al alianţei, care subliniază principalele sarcini şi provocări de securitate. Conceptul strategic nu a mai fost revizuit din 2010, relatează France24.

Ministrul spaniol de externe, Jose Manuel Albares, a făcut presiuni pentru ca NATO să îşi extindă domeniul de aplicare pentru a contribui la abordarea ameninţărilor non-militare, cum ar fi "utilizarea politică a resurselor energetice şi imigraţia ilegală" în Africa.

"Ameninţările vin atât dinspre flancul sudic, cât şi dinspre flancul estic", a declarat el la o conferinţă de presă la Madrid.

Madridul este, de asemenea, preocupat de anarhia şi de mişcările islamiste violente din regiunea Sahel, un teritoriu vast care se întinde în sudul deşertului Sahara.

"Avem acest război în Europa, dar situaţia din Africa este cu adevărat îngrijorătoare", a declarat ministrul spaniol al apărării, Margarita Robles, citată de Mediafax.

Spania, poartă de intrare pentru migraţia ilegală din Africa

Problema este deosebit de acută pentru Spania, o poartă principală de intrare în Europa pentru migraţia ilegală din Africa şi o ţară care se bazează pe Algeria pentru aprovizionarea cu gaz.

Anul trecut, Marocul a permis ca mii de migranţi să intre în enclava nord-africană a Spaniei, Ceuta, în timpul unei crize diplomatice legate de disputa din Sahara Occidentală, ceea ce a determinat Madridul să acuze Rabatul de "şantaj".

Deşi cele două ţări şi-au normalizat recent relaţiile, după ce Spania a pus capăt poziţiei sale de neutralitate de zeci de ani în privinţa Saharei Occidentale pentru a susţine public poziţia Marocului, criza migraţiei nu a luat sfârşit.

Vineri în zori, aproximativ 2.000 de migranţi africani au încercat să ia cu asalt frontiera cu Melilla, cealaltă enclavă spaniolă de pe coasta de nord a Marocului. Cel puţin 23 de persoane au murit în această incursiune, fiind cel mai mortal incident care a avut loc la graniţele celor două enclave spaniole - singurele graniţe dintre UE şi Africa.

Spania anunță noi măsuri, de 9 milioane de euro, pentru cei afectați de prețul ridicat la energie

Guvernul spaniol a aprobat sâmbătă un pachet de măsuri de nouă miliarde de euro, menit să ajute cele mai vulnerabile gospodării să facă faţă creşterii preţului energiei şi majorării inflaţiei. În pachetul de măsuri sunt inclusiv subvenţii pentru transport şi o reducere de 80% a impozitelor la facturile de energie, transmite Agerpres, citând Reuters.



Anunţul vine după ce Executivul a convenit la o reuniune extraordinară un pachet de 5,5 miliarde de euro reprezentând cheltuieli pentru familii şi 3,6 miliarde de euro reduceri de taxe.

Cu 15% vor fi majorate pensiile celor mai vulnerabile persoane, inclusiv văduvele şi persoanele cu handicap. Majorarea reprezintă o creştere lunară de 60 euro.



Din septembrie, va fi introdusă o reducere de 50% pentru cei care au beneficiat deja de subvenţii pentru călătoriile interne pe calea ferată sau cu autobuzul, plus o reducere de 30% pentru cei care folosesc serviciile regionale.



Lucrătorii independenţi cu venituri scăzute, sub 14.000 euro pe an, sau cei care sunt şomeri, vor primi o plată unică de 200 euro. Preţurile canistrelor cu gaz, un mod obişnuit pentru încălzirea locuinţelor în Spania, va rămâne fix până la 31 decembrie.



"Guvernăm pentru clasa de mijloc şi clasa muncitoare din această ţară, deşi ştim că acest lucru irită unele puteri economice", le-a spus jurnaliştilor premierul Pedro Sanchez.

