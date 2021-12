Sondaj DC NEWS - a fost ales cel mai bun film din 2021. Irina Nistor: Trebuie văzut, nu analizat. S-a stat la coadă la bilete, e rar

În sondajul DC NEWS au votat câteva mii de cititori, iar cel mai bun film al anului 2021 a fost ales Dune, reinterpretarea seriei de cărţi a lui Frank Herbert cu acelaşi nume, în regia lui Denis Villeneuve. 26% dintre cititorii votanţi, adică 1638 de persoane, au votat pentru acest film.

Timothee Chalamet şi Zendaya sunt starurile acestei noi producţii, dar în film mai apar şi alte nume mari, cum ar fi Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Josh Brolin sau Stellan Skarsgaard.

Topul este completat de James Bond - No Time To Die (20,2% - 1276 voturi) şi House of Gucci (18,7% - 1182 voturi).

Iată topul complet mai jos:

Irina Nistor despre Dune: "Filmul trebuie văzut, nu analizat. S-a stat la coadă la bilete, se întâmplă rar"

Dune, ecranizarea din 2021 a cărţii lui Frank Herbert în regia lui Denis Villeneuve, a iscat multe comentarii, atât pro cât şi contra. Am vorbit cu Irina Margareta Nistor pentru a afla ce aduce nou acest film.

"În primul rând, cred că filmul trebuie văzut, nu analizat, că nu suntem la şcoală. Cred că asta e o abordare greşită. Trebuie să ne bucurăm de film, de faptul că l-am putut vedea pe ecran mare, la IMAX, şi că nu am fost singuri în sală. S-a stat la coadă şi nu mai erau bilete, ceea ce se întâmplă tot mai rar.

În al doilea rând, mărturisesc că eu nu am citit cărţile şi totuşi am înţeles ce aveam de înţeles din film. Mi s-a părut cu mult mai fascinant decât cel vechi, care mi s-a părut că era doar un SF şi atât. Aici nu e o chestie de efecte speciale, e un film care are suflet. Asta spre deosebire de cel mai vechi, care într-adevăr te trimitea într-o lume paralelă locuită de nişte personaje cu care nu funcţionăm în mod special. Pe când aici te ataşezi de personaje, iar asta mi-a plăcut. Şi sunt şi scene întregi care par ca un tablou care porneşte de pe pereţi şi vine în sală, peste spectatori. Ce a reuşit regizorul să facă din nisip este tulburător, absolut tulburător din punctul meu de vedere.

Cred că a fost ceva mai sofisticat decât de obicei. Şi cum ne-am obişnuit cu benzile desenate devenite filme, aici lucrurile sunt mai complexe, mai subtile, aşa mi s-a părut. Cred că a avut ceva dintr-o chintesenţă de genul Urzelii Tronurilor, fără să fie plicticoasă", a declarat Irina Margareta Nistor pentru DC NEWS.

