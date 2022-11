Soluția pentru deblocarea construcțiilor în București. Av. Adrian Ioniță: Este una și este simplă!

Photo by form PxHere

Din septembrie 2020 până în prezent, procedura de autorizare a lucrărilor de construcții pe terenuri mai mari de 3.000 mp este blocată. În acest context, al blocajului construcțiilor din București, avocatul Adrian Ioniță a declarat pentru DCNews:

”Situația e în felul următor. În primul rând, acest blocaj urbanistic trebuie conștientizat, recunoscut și acceptat de către factorii de decizie importanți precum primarul general, consilierii generali, primarii de sectoare, ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și a Administrației, pentru a putea să se găsească soluții. Dacă blocajul nu este recunoscut și conștientizat, nu avem cum să încercăm să găsim soluții. În București, regulamentul local de urbanism impune în mod obligatoriu ca pentru autorizarea lucrărilor de construcții pe terenuri cu suprafețe mai mari de 3.000 mp să fie elaborate și aprobate documentații de tip Plan Urbanistic Zonal (PUZ). Blocajul urbanistic rezultă din faptul că din septembrie 2020 până acum nu s-a mai aprobat niciun PUZ de CGMB, iar PUZ-urile care erau deja pe circuitul de aprobare au fost respinse de către actuala administrație. PUZ-urile de sector au fost în primă fază suspendate pe cale administrativă la solicitarea expresă a Primarului General și ulterior atacate în instanță și se află în diferite stadii de suspendare sau anulare. În toate dosarele în care au fost atacate PUZ-urile coordonatoare de Sector, Primăria Generală a achiesat la pretențiile reclamanților, în loc să apere respectivele documentații de urbanism din postura de reprezentant al cetățenilor. Se dorește în mod inexplicabil întoarcerea în urmă cu aproape un sfert de secol, la prevederile Planului Urbanistic General (PUG).”, a declarat avocatul Adrian Ioniță.



Ne putem întoarce la prevederile PUG-ului?



”Nu se poate să te întorci înapoi la o documentație atât de veche cum este PUG-ul, care mai este și anulată în primă instanță. Dacă se va respinge și recursul formulat de C.G.M.B. la dosarul în care PUG-ul este anulat în primă instanță, vom ajunge să fim ca o comună care nu are Plan Urbanistic General, unde autorizația de construire se va emite pe baza documentațiilor de tip PUZ emise în conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG 525/1996.”, a continuat avocatul Adrian Ioniță.

Care sunt soluțiile pentru deblocarea autorizării proiectelor imobiliare?

”Din punct de vedere tehnic, soluția este una și este foarte simplă, și este soluția omenească și corectă și din punct de vedere legal, și moral: trebuie emisă cât mai urgent o reglementare prin care să se clarifice faptul că reglementările urbanistice aplicabile unei investiții, pe întreaga durată de execuție a acelei investiții, sunt cele care erau în vigoare la momentul începerii acelei investiții. Și aici avem o prevedere expresă foarte clară în legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții care spune că investiția începe odată cu înregistrarea solicitării pentru eliberarea certificatului de urbanism, iar certificatul de urbanism reflectă regimul tehnic, juridic și economic de la data solicitării. Adică, prin înregistrarea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism se marchează începerea investiției, iar pe parcursul acelei investiții, se aplică reglementările care erau în vigoare la data solicitării.

Practic, autorizarea lucrărilor de construcții aferentă unei investiții implică emiterea mai multor acte de către autoritățile publice, precum: certificatele de urbanism, prelungirea certificatelor de urbanism, avizele, autorizațiile de construire, prelungirile autorizațiilor de construire, autorizații pentru modificare de temă și altele asemenea. Ar fi absurd să spunem că pentru certificatul de urbanism și autorizația de construire se aplică o documentație de urbanism, iar pentru o prelungire sau o modificare de temă ne întoarcem la prevederile PUG”, a declarat avocat Adrian Ioniță.



Despre dispoziția de primar care se dorește a fi emisă ce părere aveți?

”Am participat la dezbaterea publică organizată pe marginea respectivei dispoziții și nu pot decât să repet ce am susținut și în sală. În opinia mea, dincolo de caracterul nelegal al acelei dispoziții, dacă va fi emisă, ea nu va face decât să adâncească și mai mult blocajul administrativ de la nivelul Capitalei. Am întrebat în sală în mod clar și cine va fi răspunzător pentru consecințele economice generate de menținerea și adâncirea acestui blocaj urbanistic. Nu am primit niciun răspuns. Poate reușiți dumneavoastră să obțineți unul”, a conchis avocat Adrian Ioniță.

