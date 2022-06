Simona Halep, în depresie din cauza înfrângerilor: Nu e uşor când joci cu această presiune

"Anul trecut a fost cel mai greu din viaţa mea. Am avut acea accidentare şi nu am ştiut cum să o gestionez. A fost cea mai dură accidentare, aşa că nu mi-a fost uşor. Am ratat două turnee de Grand Slam, am stat pe bară patru luni, nu a fost deloc uşor să gestionez totul", a declarat Simona Halep pentru The Guardian.

În mai 2021, la Roma, Simona Halep s-a accidentat la coapsă. Acela a fost momentul în care Halep a ieşit din top 10 WTA pentru prima dată după 373 de săptămâni.

"Nu ştiam dacă îmi mai rezistă corpul", a mai spus Halep.

De altfel, la începutul sezonului 2022, Halep a fost aproape să renunţe la tenis.

"Am jucat bine în Australia, dar apoi am pierdut la Doha şi am căzut iar. Am spus familiei şi apropiaţilor că cel mai probabil am terminat-o cu tenisul, pentru că simţeam că nu mai am putere să lupt, să rămân acolo în top. Tot ce am, am de la părinţi. Aşa că nu a fost uşor pentru mine, nu e uşor să joci cu presiunea asta, pentru că sunt banii familiei. Dar acum ştiu că am reuşit împreună", a mai precizat românca.

Halep, în depresie după înfrângerile de la Grand Slam-uri

Din 2014, Halep a atins trei finale de Grand Slam şi le-a pierdut pe toate. Prima dată s-a înclinat în faţa Mariei Sharapova la Roland Garros în 2014. În 2017, Jelena Ostapenko a învins-o pe româncă, în timp ce un an mai târziu, în 2018, Caroline Wozniacki a câştigat în faţa lui Halep turneul Australian Open.

"Eram mereu atât de aproape. Îmi doream foarte mult un Grand Slam. Am intrat în depresie după înfrângerile astea. Totuşi, după Australian Open 2018, nu m-am simţit rău. Mi-am spus că o să vină şi Grand Slam-ul. Mi-am luat din asta încrederea că sunt foarte aproape de victorie. Şi mi-am spus că dacă nu renunţ, se va întâmpla", a mai punctat Halep.

La prima finală după cea pierdută în Australia, Halep a învins-o pe Sloane Stephens la Roland Garros şi a câştigat turneul. Primul ei trofeu de Grand Slam.

Un an mai târziu, Halep a demolat-o pe Serena Williams, 6-2, 6-2, în finala de la Wimbledon, şi a intrat în istorie. Simona e de părere că atunci a fost cel mai aproape de meciul perfect şi a spus că, spre finalul turneului, simţea că "era terenul meu".

"În fiecare zi cred în mine. Şi Patrick (n.r Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep) crede de asemenea. Mi-a dat încrederea necesară să revin în top. Deşi asta nu înseamnă neapărat că se va întâmpla. Trebuie doar să dau tot ce am mai bun. Vom vedea, sunt relaxată, dar şi motivată.

Pandemia a schimbat totul, dar acum încerc să reconstruiesc tot ce aveam înainte şi să revin mai puternică. Dar o iau încet, uşor, îmi dau timp", a concluzionat Simona Halep.

