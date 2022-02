Sfaturi pentru o vacanță ieftină. Aura, influencer de travel: E cel mai important!

Aura Teslaru și Dan Moldovan sunt doi tineri pasionați de travel care, în urmă cu doar câțiva ani, au luat decizia de a-și lăsa joburile din corporații pentru a pleca în aventura vieții lor.

Au trăit timp de doi ani în Asia și au vizitat până în prezent 42 de țări și și-au transformat pasiunea pentru călătorii într-un business de succes.

La un simplu click pe Instagram, "Aura Călătorește" și "Dan Călătorește" sunt foarte ușor de găsit, iar odată ce ajungi pe paginile lor, fotografiile, videoclipurile postate din călătorii îți taie răsuflarea și-ți deschid apetitul pentru vacanță.

De când cu pandemia de COVID-19, turismul a fost foarte afectat, la fel și oamenii pasionați care dețin bloguri și vlogguri de succes și care trăiesc exclusiv din asta.

În exclusivitate pentru DC BUSINESS, Aura Teslaru ne-a oferit câteva detalii despre experiențele lor, despre cum călătoresc mult pe bani puțini și ce le recomandă tuturor celor ce vor să plece în călătorii cu un buget redus.

Recent, Aura ne-a dezvăluit ce i-a determinat, de fapt, să spună "hai să lăsăm tot și să facem asta!".

"La începutul relației noastre am călătorit foarte mult în Europa. Lucram amândoi în corporații și profitam de fiecare zi de concediu pentru a pleca în city break-uri. Nu s-a întâmplat niciodată să rămânem cu zile de concediu neluate la finalul anului.

După câțiva ani buni de muncă și după ce am văzut o bună parte din Europa, am început să visăm la tărâmuri mai îndepărtate. Urmăream pe social media câteva cupluri care călătoreau full-time și, într-o zi, ne-am zis “Ce ar fi dacă am pleca în lume pentru o perioadă?”. La început am luat-o ca pe o glumă, dar încet, încet, am realizat că o călătorie mai lungă este cea mai bună investiție pentru noi.

Deși ne plăcea ceea ce făceam la joburile noastre, ne-am dat demisiile și am cumpărat 2 bilete doar dus către Thailanda. Cred cu tărie că cel mai bun moment pentru a călători este atunci când ești tânăr, atunci când ești sănătos și ai energia necesară pentru a te confrunta cu tot felul de situații.

Acum, uitându-mă în urmă, decizia de a pleca pentru aproape 2 ani în Asia a fost una din cele mai bune decizii pe care le-am luat vreodată", a declarat Aura.

