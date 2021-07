Șeful LaLiga, ceartă cu Guardiola. „Ai mai fi câștigat atât de multe titluri fără doping economic?”

Șeful LaLiga, Javier Tebas, și antrenorul Pep Guardiola au avut un schimb replici pe rețelele de socializare. Managerul lui Manchester City l-a sfătuit pe președintele LaLiga să învețe de la managerii Premier League, campionatul unde antrenează în prezent.

Drept răspuns, Tebas a scris pe Twitter în catalană care sunt principalele diferențe între LaLiga și Premier League în termeni economici, lovind simultan în proprietarii clubului unde antrenează Pep Guardiola. „În ultimii ani, am redus distanța față de Premier League în ciuda faptului că LaLiga și-a vândut central drepturile de televiziune pentru doar șapte ani, în comparație cu cei 30 de ani ai Premier League”, a transmis Tebas.

City Group, pierderi de un miliard. „Nu sunt investitori, sunt distrugători de bani”

„În plus, Marea Britanie are douăzeci de milioane de locuitori în plus față de Spania. Noi creștem câte puțin în fiecare an”, a adăugat președintele LaLiga. „Cluburile noastre au făcut profit timp de șapte ani. Trebuie să te îngrijorezi mai mult de City Group, care a acumulat pierderi de un miliard în ultimele sezoane”.

Atacul lui Tebas a continuat: „Aceștia nu sunt investitori. Sunt distrugători de bani care creează inflație. Ai mai fi câștigat atât de multe titluri dacă nu te dopai economic?”.

Scandalul dintre cei doi bărbați ai fotbalului a început luni, când Guardiola a criticat managementul lui Tebas din funcția de președinte al LaLiga. Tebas i-a mai răspuns și fostului director al Barcelonei, Xavier Sala-i-Martin, care a întrebat de ce sunt veniturile LaLiga atât de mici în ciuda succesului european al cluburilor.