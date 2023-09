Se ştiu grupele Cupei României. FCSB va juca cu Dinamo, Rapid va juca cu CFR Cluj

Echipele de fotbal FCU 1948 Craiova, FCSB, Oţelul Galaţi şi Dinamo Bucureşti au fost repartizate în Grupa C a Cupei României, ediţia 2023-2024, în urma tragerii la sorţi care a avut loc, miercuri, la sediul Federaţiei Române de Fotbal.



În aceeaşi grupă se mai află formaţiile SCM Zalău şi FC Bihor Oradea.



Câştigătoarea ultimelor două ediţii ale Cupei României, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, le va avea ca adversare în Grupa A pe Petrolul Ploieşti, Chindia Târgovişte, FC Hermannstadt, Corvinul Hunedoara şi Progresul Pecica



Tragerea la sorţi a fost efectuată de foştii internaţionali Miodrag Belodedici, Marius Niculae şi Lucian Sânmărtean, scrie Agerpres.



Componenţa grupelor este următoarea:



Grupa A: Sepsi OSK, Petrolul Ploieşti, Chindia Târgovişte, FC Hermannstadt, Corvinul Hunedoara, Progresul Pecica

Grupa B: FC Rapid, CFR Cluj, Universitatea Cluj, FC Botoşani, CSA Steaua, CSM Alexandria

Grupa C: FCU 1948 Craiova, FCSB, Oţelul Galaţi, Dinamo Bucureşti, SCM Zalău, FC Bihor Oradea

Grupa D: Farul Constanţa, Universitatea Craiova, UTA, FC Voluntari, Gloria Buzău, CS Tunari



Meciurile din prima etapă a fazei grupelor Cupei României se vor disputa la 27 septembrie.



În acest sezon, în faza grupelor participă 15 formaţii din Superligă, 6 din Liga a II-a şi alte 3 care evoluează în Liga a III-a.



Primele două clasate din fiecare grupă se califică în faza sferturilor de finală, urmând ca formaţiile câştigătoare să dispute meciurile pe teren propriu.



Este pentru al doilea sezon în care Cupa României se desfăşoară după noul format adoptat în 2022, o fază a grupelor la care participă 24 de echipe: 8 echipe din prima ligă, cel mai bine clasate în campionatul precedent, plus 16 câştigătoare în runda play-off-ului. În această fază, cele 24 de echipe rămase în competiţie au fost împărţite în 4 grupe de câte 6, câte două din urnele valorice 1, 2 şi 3. Au rezultat, astfel, trei meciuri pentru fiecare echipă, cu câte o adversară din fiecare urnă valorică. Cupa României se va încheia cu fazele sferturilor, semifinalelor şi finala, disputate toate într-o singură manşă.



Calendarul complet al fazei naţionale a Cupei României, ediţia 2023-2024:



Faza grupelor, etapa 1: 27 septembrie 2023

Faza grupelor, etapa 2: 1 noiembrie 2023

Faza grupelor, etapa 3: 6 decembrie 2023

Sferturi de finală: 3 aprilie 2024

Semifinale: 24 aprilie 2024

Finala Cupei României: 15 mai 2024.

