FCSB, campioană. Florinel Coman: "Am și eu trei-patru zile libere. După, aștept convocarea"

După ce echipa CFR Cluj, cu Dan Petrescu revenit ca antrenor a stricat parțial sărbătorirea titlului echipei FCSB pe National Arena, Florinel Coman spune că acest lucru nu mai contează, ei având ca principal obiectiv pentru acest meci să nu se accidenteze.

"Sunt de o săptămână campion şi nu mai contează nimic. Azi a fost o zi mai încărcată, am cântat până la stadion, ne-am simţit bine. E ceva de vis. Am venit să jucăm de plăcere cu 54.000 de oameni în tribună, care au venit să vadă festivitatea de premiere. A fost un meci în care prioritar a fost să nu ne accidentăm, să fim toţi OK".



Coman a afirmat totodată că după 3-4 zile de vacanţă va reîncepe antrenamentele pentru a fi în formă la echipa naţională la Campionatul European din Germania.



"Acum am şi eu trei-patru zile libere, după care îmi reiau antrenamentele şi aştept convocarea, normal", a mai spus Florinel Coman.

FCSB - CFR Cluj 0-1, rezultat final

FCSB a pierdut pe teren propriu ultimul meci al campionatului, cel cu CFR Cluj, după golul marcat din foarfecă de Otele. FCSB era matematic campioană cu trei etape înainte de finalul campionatului datorită diferenței mari de puncte.

Sărbătorirea titlului a fost sărbătorit de FCSB și de fani în centrul orașului. Aceștia au mers cu trofeul spre Ateneu, drumul de la stadion fiind străbătut într-un autocar descoperit.

Gruparea bucureşteană nu mai câştigase titlul din 2015, de atunci având şapte clasări pe locul secund şi una pe locul cinci.

