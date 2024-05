Sunt noile reglementări europene „Fit for 55“ anti-Rabla? Bulai spune unde e buba în PE: Multe cretinisme. Suntem în spațiu medieval unde contează doar "că vrem noi"

Jurnalistul Val Vâlcu și sociologul Alfred Bulai au căutat "nod în papură" în... Parlamentul European. Discuția a plecat de la noua reglementare care ne încurajează să reparăm mașinile vechi.

Recent, Uniunea Europeană a adoptat noi reglementări care vor avea un impact considerabil asupra proprietarilor de mașini vechi, în special a celor cu o vechime de peste 15 ani. Aceste reglementări fac parte din pachetul „Fit for 55“ și sunt concepute pentru a contribui la reducerea emisiilor și pentru a atinge obiectivele climatice ambițioase ale UE până în 2030 și 2050.

Cu toate acestea, noile măsuri au stârnit îngrijorări și incertitudini printre cei care dețin mașini mai vechi. Una dintre cele mai notabile schimbări impuse de aceste reglementări este interdicția de a repara anumite componente esențiale ale mașinilor cu o vechime de peste 15 ani. Potrivit noilor reglementări, mașinile care prezintă defecțiuni majore la componente esențiale precum motorul, transmisia, frânele sau direcția nu vor mai putea fi supuse unor reparații semnificative. Aceste mașini vor fi clasificate drept reziduale și vor fi excluse din circulație, fiind necesară casarea acestora conform cerințelor legale.

Val Vâlcu: Până acum era ideea că mașina e veche, poluează, ia una noua! Euro 3, 4, 5, 7... Păi acum ce facem? O reparăm pe aia veche sau..? Programul Rabla! Această nouă lege europeană e anti Programul Rabla! Asta era ideea programului, le dai pe alea vechi să-ți cumperi noi! Și-acum zice - reparați-le pe alea vechi. Eu sunt de acord, dar...

Alfred Bulai: Sunt multe cretinisme. Și asta e o întreagă discuție. Noi avem Parlamentul European, dar conduce Comisia Europeană care-i destul de autonomă față de PE N-are nicio treabă, e la mișto așa... își dau și ăia cu părerea fără prea mare influență. Mănâncă și ei o pâine. Și bună. Chiar bună. Dar e puțin important.

Val Vâlcu: A început să mai conteze și Parlamentul. Se chinuie... La început nu conta deloc. Până la Tratatul de la Maastricht, prin anii 90, veneau în presă tot felul de știri, erau tot felul de ciudați în PE... "Partidul Căutătorilor de Lozuri"... mă rog, din zona asta că dom'le, hai să ne distrăm cu Parlamentul European - vorbesc de electorate. Și ajungeau tot felul de ciudăței pe acolo. Dar încet, încet s-a mai așezat, înțeleg că acum e mai multă putere.

Alfred Bulai: În principiu, afaceri de mii de miliarde au fost decise de vreo două persoane, de tanti Ursula și câțiva ai ei, adică e discutabilă povestea asta.

Val Vâlcu: Pe noi ne lovește direct, cred că sunt vreo trei rezoluții pe la Parlamentul European cu Schengen-ul.

Alfred Bulai: E o chestiune inutilă pentru că în realitate nu înseamnă nimic din punct de vedere al modului în care funcționează aceste societăți. Faptul că tu, teoretic, îți dai cu părerea și ai și rezoluții, că toată lumea zice că îndeplinești toate standardele dar nu se aplică - asta arată că e o discuție care excede spațiul decizional.

Val Vâlcu: Și atunci să mergem pe votul majorității calificate?

Alfred Bulai: Nu, nu e asta soluția. Soluția este să respecte ei regulile. Problema este următoarea. Eu am voie, într-un cadru normal, să iau în calcul niște norme și potrivit lor să am o poziție, pozitivă sau negativă. Atât timp cât eu consider că nu contează normele, adică suntem în spațiu medieval, ci contează doar că vrem noi, atunci tu, în realitate, ai ieșit dintr-un spațiu al lumii moderne în care regula este simplă. Dacă eu, Austria vin și spun - Mă, copii, uite ce probleme aveți la granița cu Moldova, uite ce se întâmplă acolo... ok, aia e, dacă așa este e nasol. Dar dacă tu, însă, spui la fel ca și alții că ai îngrijorări dar nu spui că s-a încălcat x, y, z, concret e ca și cum un judecător zice - Mie-mi place foarte mult de victimă, de infractor, și aia e. Se întâmplă și la noi dar au și alții prin Europa stilul ăsta. Eu pot să am o părere calificată în baza unor reguli, nu că-mi place sau nu-mi place.

Interviul complet, aici:

