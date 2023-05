Şahistul maghiar Richard Rapport, care reprezintă România, vrea să câştige Grand Chess Tour 2023, de la Bucureşti: Sper să am noroc

Jucătorul maghiar Richard Rapport, transferat în luna septembrie a anului trecut de Federaţia Română de Şah, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că i-ar plăcea să câştige turneul Superbet Chess Classic Romania 2023, având în vedere că este găzduit de ţara care o reprezintă, însă nu crede că acest lucru se va întâmpla deoarece evoluţia sa de până acum nu a fost una care să îl mulţumească.



"Ar fi foarte frumos pentru mine să câştig turneul de la Bucureşti, Dar nu vă faceţi prea mari speranţe. Am jucat un turneu la Belgrad când locuiam acolo şi am reuşit să-l câştig. Aşa că ştiu că ar fi frumos să câştig aici. Însă după cum decurge turneul până acum... nu ştiu dacă e posibil, deci aşteptările nu trebuie să fie prea mari din punctul ăsta de vedere. Sigur, sunt pe locul 2, dar Fabiano (n.r. - liderul la zi al clasamentului, Fabiano Caruana) joacă foarte bine. Recunosc că resimt oboseala. Dar indiferent dacă voi câştiga sau nu, participarea la un turneu în România este ceva special pentru mine", a spus Rapport.



"Nu joc cel mai bun şah al meu, este evident. Am +1 şi sincer nu ştiu cum. Dar pe de altă parte niciunul dintre noi nu joacă mereu cel mai bun şah. Uneori ai noroc. Aşa că eu sper să am noroc. Norocul este 99% şi 1% muncă. Nu ştiu când voi câştiga titlul mondial. Deocamdată eu iau meci cu meci, turneu cu turneu... În momentul de faţă nu mă calific pentru a candida la titlul mondial", a adăugat numărul 13 mondial.



Şahistul a menţionat că se simte foarte bine la Bucureşti: "Eu nu locuiam în Ungaria înainte de a veni aici, am stat la Belgrad cred că un an şi ceva. Aşa că nu simt că e ciudat să locuiesc într-o ţară unde nu vorbesc limba. Acum locuiesc la Bucureşti şi îmi place aici. Eu călătoresc destul de mult şi e uşor să mă adaptez".



Richard Rapport nu îşi propune să joace şah prea mult timp



"Sper că nu voi juca foarte mulţi ani şah. Eu văd şahul ca pe un sport foarte interesant, îmi dă o viaţă foarte interesantă, călătoresc mult, întâlnesc oameni interesanţi... Însă pentru mine viaţa ar trebui să fie mai complexă de atât. Să faci ceva la un nivel înalt, fie că e sport sau altceva, poate fi la un moment dat foarte solicitant. De aceea, chiar dacă şahul nu este un sport solicitant fizic, vreau ca la un moment dat să experimentez şi alte lucruri în viaţă. Sigur, acum am ambiţii mari în şah, dar dacă nu le ating curând, încet dar sigur voi ieşi. Ce voi face după? Nu ştiu, vreau să fiu un om bun, un soţ bun şi la un moment dat un tată bun", a explicat el.



Turneul Superbet Chess Classic Romania 2023, prima etapă a circuitului Grand Chess Tour 2023, are loc la Grand Bucharest Hotel, Sala Rondă, în perioada 6-15 mai, cu o zi de odihnă, pe 11 mai, fiind dotat cu premii totale de 350.000 de dolari, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News