"Eu nu am o problemă cu oamenii care spun că numerologia înseamnă ghicit. Care e argumentul? Eu nu stau să îi conving pe ei că asta e ghicit sau nu e ghicit, dar orice numerolog care chiar vrea să studieze treaba asta, acești oameni te încurajează: Băi, hai să căutăm argumente matematice concrete. Bineînțeles, un om care zice că e ghicit, nu cred eu că a studiat numerologia, nu cred că a studiat astrologia, nu cred că are habar de așa ceva. Sau dacă are habar, are habar așa ca o spoială. Adică nu a văzut ciocolata, a văzut doar ambalajul. Nu stau să conving pe nimeni. În momentul în care te duci într-o știință, vezi lucrurile altfel.

Astrologia, numerologia și tarotul sunt științe foarte puternice. Se știi foarte clar că ele sunt primele științe lăsate de zei. Astrologia este știința care te conectează pe tine, om sau ființă, cu universul. Tu ești în conexiune cu totul. Astrologia ne arată nivelul de rezonanță a omului pe pământ, dar și cu ce îl înconjoară. Vibrații, unde, amplitudine etc. Numerologia este știința dăruită de zei oamenilor care ne arată cum trebuie să funcționăm. Unde? Aici, în paradigma asta. Pe lângă faptul că tu ești în relație cu universul, ești în relație cu tine, cu semenii tăi. cu natura. Sunt lucruri matematice. După ce omul deștept a studiat și astrologia, și numerologia, el a vrut să abstractizeze cunoașterea asta și să o pună într-o pictogramă, care se numea carte de tarot. În vechime se spune așa, astrologia și numerologia sunt științe de studiu și tarotul este știință de verificare.", a explicat a explicat Romeo Popescu, în cadrul emisiunii "Ce se întâmplă", de la DC NEWS, moderată de Răzvan Dumitrescu.

Vezi mai multe în video: