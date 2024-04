O țară din Europa are școală gratis pentru adulți, inclusiv pentru români. Învață două limbi străine și obțin și competențe profesionale

Reprezintă o șansă importantă pentru românii care nu și-au terminat studiile, inclusiv gimnaziul. Școala gratuită pentru adulți vine cu multe avantaje pentru românii care trăiesc acolo.

”Din păcate eu nu am învățat engleza în România, nici la școală, nici n-am fost destul de deșteaptă să o învăț acasă singură. În schimb, aici trebuie să o învăț și am ajuns să fac niște cursuri, am găsit o oportunitate: școala pentru adulți. E un fel de liceu pe care îl poți parcurge gratis și unde îți poți obține competențele profesionale ca să poți să mergi mai departe la facultate” a dezvăluit o româncă, arată DCNewsTV.

Pe perioada studiilor, cetățenii au dreptul să facă chiar și împrumut la stat.

Află mai multe informații despre acest subiect pe DCNewsTV, unde puteți vedea și declarația în format video.

