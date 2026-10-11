România riscă să primească mai puţini bani europeni în următorii şapte ani. Victor Negrescu avertizează asupra bugetului UE 2028-2034

Victor Negrescu-Sursa Foto: Agerpres

Eurodeputatul Victor Negrescu avertizează că România riscă să primească mai puține fonduri europene în perioada 2028-2034, în contextul reducerilor propuse pentru viitorul buget al Uniunii Europene.

România riscă să primească mai puţini bani europeni în următorii şapte ani, pentru România miza fiind una uriaşă, avertizează europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu (grupul S&D).

"România riscă să primească mai puţini bani europeni în următorii şapte ani. Noua propunere pentru bugetul european 2028-2034, prezentată de Preşedinţia irlandeză a Consiliului UE, reprezintă un semnal de alarmă serios. Bugetul propus, de 1.622 de miliarde de euro, la preţurile din 2025, este cu 141 de miliarde de euro mai mic decât propunerea iniţială a Comisiei Europene. Este o reducere de 8%, într-un moment în care statele membre şi oamenii se confruntă cu preţuri ridicate, venituri insuficiente şi nevoi tot mai mari", a scris Negrescu pe Facebook.

Miză uriașă pentru România

Potrivit eurodeputatului, "pentru România miza una uriaşă".

"Discutăm despre fondurile pentru drumuri, şcoli, spitale, agricultură, dezvoltarea satelor, sprijinirea firmelor româneşti şi crearea de locuri de muncă. 6 din 10 investiţii publice din România s-au făcut cu bani europeni de la integrare până în prezent. Este esenţial ca aceste riscuri pentru România să fie eliminate în negocierile europene. În agricultură, pragul minim propus pentru sprijinul mediu pe hectar scade de la 130 la 90 de euro, faţă de propunerea Comisiei Europene. Această modificare poate accentua diferenţele dintre subvenţiile acordate fermierilor din statele membre. Fermierii români concurează pe aceeaşi piaţă europeană şi trebuie să beneficieze de condiţii echitabile. România trebuie să susţină convergenţa deplină a subvenţiilor şi un buget distinct, protejat, pentru dezvoltarea rurală, nu doar un prag într-un fond comun cu alte priorităţi", a explicat el.

Riscul de a avea mai puţine burse şi oportunităţi pentru elevi, studenţi, profesori şi tineri

În educaţie, Erasmus+ pierde 1,66 miliarde de euro faţă de propunerea Comisiei şi peste 8 miliarde faţă de nivelul cerut de Parlamentul European, adaugă Victor Negrescu.

"Vorbim despre riscul de a avea mai puţine burse şi oportunităţi reduse pentru elevi, studenţi, profesori şi tineri. Accesul la educaţie şi mobilitate europeană nu trebuie să depindă de veniturile familiei. În ceea ce priveşte sănătatea, finanţarea comună prevăzută pentru sănătate, biotehnologie, agricultură şi bioeconomie este redusă cu aproape 3 miliarde de euro. Nu există o alocare distinctă şi protejată pentru un program dedicat sănătăţii, precum EU4Health, şi nici garanţia celor 20 de miliarde de euro pentru sănătate în planurile naţionale şi regionale, pe care am susţinut-o în Parlamentul European. România are nevoie de finanţări clare pentru spitale, prevenţie, acces la tratamente şi personal medical", spune Negrescu.

Finanţarea europeană scade cu peste 7 miliarde de euro în digitalizare și AI

În digitalizare şi inteligenţă artificială, finanţarea europeană scade cu peste 7 miliarde de euro, adică 13% faţă de propunerea Comisiei, potrivit eurodeputatului.

"În timp ce alte economii investesc masiv în noile tehnologii, Europa discută reducerea investiţiilor pentru următorii şapte ani. În contextul sumelor infime alocate din bugetul naţional, România are nevoie de mai multe resurse europene pentru cercetare, infrastructură digitală şi firme inovatoare. În plus, fondurile pentru protecţia civilă şi urgenţele sanitare scad cu aproximativ 35%, iar cele pentru solidaritate în caz de dezastre cu aproximativ 55%, faţă de propunerea Comisiei. O reducere greu de justificat, mai ales după succesul misiunilor europene de solidaritate în statele afectate de incendii, inundaţii sau alte incidente cu impact major", a exemplificat el.

Un risc direct privind alocările României

Victor Negrescu a avertizat că există şi un risc direct privind alocările României: "Mecanismul de protecţie de 80% nu garantează menţinerea integrală a alocărilor actuale pentru statele membre. Prin urmare, România poate primi mai puţini bani europeni. Agricultura, dezvoltarea rurală şi coeziunea rămân integrate în planuri comune corelate cu cerinţe şi jaloane specifice, apropiate de modelul PNRR. Totodată, termenele propuse pentru utilizarea fondurilor pot pune presiune suplimentară asupra proiectelor mari de infrastructură. Nu regăsim nici alocări dedicate pentru hubul de securitate la Marea Neagră sau pentru locuinţe accesibile. În plus, deşi este recunoscută nevoia de sprijin pentru regiunile de frontieră cu Ucraina, coeficientul financiar suplimentar de 1,25 pentru calcularea finanţării frontierelor este prevăzut doar pentru cele cu Rusia şi Belarus. Nu putem accepta însă ideea că reducerea investiţiilor este inevitabilă, cât timp nu sunt valorificate toate posibilităţile de finanţare".

Nevoia unui guvern cu puteri depline

În aceste condiţii, Negrescu a subliniat că este nevoie de un guvern cu puteri depline.

"Singurele veşti bune sunt legate de menţinerea alocării minime de 195 de miliarde de euro pentru regiunile mai puţin dezvoltate, pragurile de finanţare pentru mediul rural şi obiectivele sociale, precum şi posibilitatea de a sprijini regiunile de frontieră cu Ucraina. În acest context, România are nevoie de un guvern cu puteri depline, cu o majoritate parlamentară clară şi stabilă şi cu un program de guvernare asumat. Nu ne putem permite o formulă politică fragilă, dependentă permanent de negocieri şi compromisuri conjuncturale, tocmai când trebuie să apărăm interesele României în cele mai importante negocieri bugetare europene din următorii ani. România trebuie să ştie ce solicită în negocierile europene, ce fonduri vrea să protejeze şi ce alianţe construieşte pentru a-şi susţine interesele. Avem nevoie de un guvern care să negocieze, să pregătească proiecte şi să folosească integral resursele disponibile, nu de jocuri politice sau de un executiv cu o majoritate instabilă", a transmis europarlamentarul.

El a adăugat că, în calitate de vicepreşedinte al Parlamentului European şi coordonator al grupului de lucru al Partidului Socialiştilor Europeni pentru viitorul buget european, voi continua să susţin protejarea fondurilor pentru agricultură şi coeziune, subvenţii echitabile pentru fermierii români, finanţări distincte pentru dezvoltarea rurală, investiţii mai mari în educaţie, sănătate şi competitivitate şi un sprijin european mai consistent pentru România şi flancul estic.

"La propunerea mea, liderii de stânga vor aproba înaintea Consiliului European un document comun care cuprinde aceste priorităţi. Până la finalul anului se urmăreşte adoptarea unor decizii la nivel european privind bugetul pe termen lung care ne vor influenţa dezvoltarea până în 2034. Ar fi o greşeală strategică să intrăm în această etapă decisivă cu un guvern slab sau cu riscuri suplimentare de instabilitate politică. România are nevoie de o voce puternică şi coerentă la masa negocierilor europene", a menţionat Victor Negrescu, conform Agerpres.