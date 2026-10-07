România, între marile puteri. Ambasadorul Ovidiu Dranga: N-avem voie să ratăm oportunități. Cum trebuie să jucăm în noua ordine mondială / video

Imagine cu Excelența Sa Ovidiu Dranga. Foto: DC NEWS

România trebuie să-și găsească locul într-o ordine mondială aflată în schimbare, marcată de competiția dintre marile puteri și de noi oportunități economice și strategice.

Excelența Sa, ambasadorul Ovidiu Dranga, fost ambasador al României în Japonia și în Polonia, consideră că România trebuie să se adapteze schimbărilor din relațiile internaționale și să găsească modalități de a valorifica aceste transformări în interes național. Acesta a adus în discuție importanța aderării la OCDE, organizație care promovează standarde ridicate în materie de guvernare, stabilitate financiară și politici economice globale.

„Problema este cum reușim să ne adaptăm, să ne raportăm cât mai profitabil la o realitate care se schimbă. Ce se schimbă, de fapt, în această realitate? Se schimbă raporturile dintre marile puteri, se schimbă relațiile între grupuri de state. Și poate vorbim puțin despre OCDE, care până la urmă reprezintă o grupare a celor mai dezvoltate țări din lume, și e foarte bine, zic eu, că premierul desemnat este cel care a negociat și a negociat foarte bine pregătirea noastră pentru OCDE.

La OCDE există un relativ consens în ce privește ordinea economică mondială, și anume accentul se pune foarte mult pe standarde foarte înalte în ce privește guvernarea, în general, stabilitatea sistemului financiar, modul în care se raportează țările membre la politicile globale și la marile teme, cum ar fi energia, inovarea și așa mai departe.

Prin urmare, trebuie văzut ce anume putem să valorificăm în interesul național din acest context tot mai complicat”, a spus ambasadorul Ovidiu Dranga.

România trebuie să își diversifice relațiile externe

Ambasadorul este de părere că România trebuie să își diversifice relațiile cu statele din afara Uniunii Europene, în special cu cele din Asia de Sud-Est și Sudul Global, deoarece aceste regiuni oferă oportunități importante în relațiile economice, în domeniul energiei și al resurselor.

„Cheia, pentru noi, cred că este diversificarea relaționării cu statele din afara Uniunii Europene și m-aș îndrepta cu prioritate către Asia de Sud-Est, unde România a acumulat un capital de încredere semnificativ. Nu e vorba numai de Japonia, unde am fost ambasador aproape trei ani, ci și de Coreea de Sud, Australia, Noua Zeelandă, și în general găsirea unor canale de comunicare sau consolidarea celor care deja există în raport cu Sudul Global.

Relații pragmatice cu Sudul Global pentru o țară ca România sunt esențiale, pentru că acolo există oportunități de relații comerciale, de colaborări în domeniul energiei, în domeniul resurselor de toate felurile. România a avut relații foarte bune cu foarte multe țări din această categorie și cred că ar fi bine să reevalueze importanța lor în noul context”, a spus ambasadorul Ovidiu Dranga.

România și jocul tot mai complicat dintre China și SUA

Ambasadorul Ovidiu Dranga a spus că România trebuie să urmărească atent evoluțiile dintre China, SUA și Uniunea Europeană și să adopte o abordare pragmatică pentru a valorifica oportunitățile de cooperare internațională.

„Cum ne raportăm la acest joc din ce în ce mai complicat între China și Statele Unite, de exemplu? Cum ne raportăm la relația dintre Uniunea Europeană în ansamblul ei și statele din ASEAN? Eu zic că ne raportăm foarte bine, urmărim foarte bine și înțelegem foarte bine ce se întâmplă acolo, pentru că avem în statele din ASEAN ambasadori foarte buni”, a spus ambasadorul Ovidiu Dranga.

„La China - SUA, de exemplu, noi respingem investițiile chineze în producție, în schimb, importăm bunuri de s-a îndoit balanța comercială. Ce să mai investească China în România? În schimb, în Ungaria au investiții în fabrici de mașini”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Eu sunt adeptul pragmatismului împins uneori probabil dincolo de limitele uzanțelor în materie de relații internaționale, pentru că mi se pare că n-avem voie să ratăm oportunități. Dacă există oportunități în relația cu un anumit stat, ele trebuie fructificate rapid, cu toate mijloacele la dispoziția statului român.

Pe relația cu Statele Unite cred că lucrurile sunt clare, relația e esențială, nu doar din punct de vedere al securității, ci și din punct de vedere economic și mai ales pe linia energiei. Coridorul Vertical este un coridor vital pentru România și de modul în care îl operaționalizăm depinde securitatea noastră energetică pe următoarele probabil două decenii.

Mă refer la modul în care reușim țările de pe acest coridor să ne unim forțele și să găsim cea mai bună, cea mai profitabilă modalitate de a ne lega infrastructurile strategice, astfel încât dependența de Rusia să se elimine până la eliminarea totală în ce privește în primul rând hidrocarburile”, a spus Excelența Sa, ambasadorul Ovidiu Dranga, la DC News.