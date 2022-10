Sir Graham Brady, președintele Comitetului din 1922, a confirmat că Rishi Sunak va fi următorul lider al Partidului Conservator și următorul prim-ministru.

Urmărește live primul discurs al noului premier al Marii Britanii, care va avea loc în câteva minute:

Rishi Sunak to be the new prime minister and leader of the Conservative Party



Latest ???? https://t.co/A6z2DZUuEf https://t.co/9GhdhiZRiC