"Chiar vin de la o discuție în partid pe această temă și m-am pregătit cu un material, neștiind că îmi veți adresa întrebarea asta. Aș vrea să vă citez din cadrul Regulamentului European și la articolul 21 spune așa: Modificarea PNRR a unui stat membru. Sunt descrise elementele de reglementare privind posibilitatea realizării unei astfel de modificări. Deci, inclusiv regulamentul vorbește de modificări.", a declarat Marius Budăi la DC NEWS, atunci când a fost întrebat ce se întâmplă cu renegocierea PNRR și dacă sunt posibile schimbări.

GAFĂ în PNRR

"Eu mi-am făcut datoria din punct de vedere al Ministerului Muncii împreună cu colegii din minister, cei responsabili de PNRR, dar și din instituțiile subordonate. Am identificat, din punctul nostru de vedere, punctele vulnerabile, am transmis în partid, în partid se va discuta și apoi aplicat în coaliția de guvernare. Nu este o solicitare venită dintr-un moft sau dintr-o irealitate. Toate solicitările pe care le facem, le facem cu documente și cu motive extrem de clare. Dacă vreți să o luăm într-o ordine, nu pornim neapărat de la acel procent, dar pornim de la totalitatea sistemului public care ca o curiozitate negativă, din punctul meu de vedere, scris neprofesionist în PNRR pentru că totuși PNRR nu este comunicarea publică.

În comunicarea publică cei care nu sunt din sistem pot folosi expresia pensii speciale, dar dvs știți foarte bine că din punct de vedere juridic la noi în România nu există așa ceva. Avem indemnizații și pensii de serviciu stabilite și plătite în baza unor legi speciale și avem pensiile militare de stat. Ori, la ora actuală 8% din PIB noi cheltuim cu pensiile bazate pe contributivitate și aici vorbim de cei cu pensia minimă, pensionarii din agricultură și pensionarii de stat. Mai avem 6 legi speciale care se referă la Curtea de Conturi, funcționarii publici parlamentari, navigatorii, personalul diplomatic și instanțele de judecată și magistrații. După care avem pensiile militare de stat, cele din apărare și din ordinea publică.

Rezolvarea inechităților din sistemul de pensii, asumată de Guvernul României în PNRR

Ei, unul din jaloanele asumate de Guvernul României în PNRR, cel care prevede rezolvarea inechităților din sistem presupune doi pași. Avem un act normativ de întocmit, avem legea 127, am spus deja că vom îmbunătăți dacă este cazul această lege. Să spunem că trebuie îmbunătățită, am îmbunătățit-o și am rezolvat cu cadrul legal. Acum eu voi explica pe înțelesul tuturor ce înseamnă o inechitate în sistem. Înseamnă că de exemplu noi doi, bărbat și femeie, am lucrat în același timp, am contribuit la fel, dar pentru că faptul că dvs sunteți femei și vi se împarte la un stagiu de cotizare mai mic, veți avea o pensie mai mare decât mine. Pilonul principal în tot ceea ce înseamnă dreptul de pensie este contributivitatea.

Dacă noi am contribuit similar, ar trebui să avem venituri de pensie similare. Ca să rezolvăm inechitatea ce facem, tăiem de la dvs sau adăugăm la mine? (...) Unde vede PSD blocajul. Trebuie să dai mai mult, dar să te coste mai puțin. De asta vă spun că este un non-sens. (...) Am stabilit împreună că rezolvarea inechităților presupune efort bugetar. Avem actul normativ, impactul bugetar iau și spun așa, 8% sistemul public de pensie, nu cunosc valoarea celor din apărare și ordine publică, dar cu siguranță sunt mai mult de 1% din PIB. Și atunci eu spun așa, am pus fără nicio gândire, fără să îmi ceară nimeni, fără să ceară Ministerul Muncii, nu am făcut nicio solicitare prin care să se arate că noi trebuie să mergem cu un procent din PIB anume, că e 10%, că e 15% etc. Nu există acest document. S-a trecut neprofesionist acest procent în PNRR. (...) Este nerealist să rezolvi toate aceste probleme cu 9,4%, când doar cele din sistemul public de costă 8%. De asta am adus în discuție renegocierea PNRR. Ea trebuie făcută pe mai multe domenii.", a spus Marius Budăi atunci când a fost întrebat cine trebuie să facă demersul renegocierii PNRR.

