Reguli de aur pentru ca o clădire să nu se dărâme la cutremur. Orașul unde blocurile trebuie să aibă minimum trei etaje

„Orice lucru material în lumea asta are o perioadă proprie fundamentală care se măsoară în secunde. Solul, în funcție de structura sa, are o anumită perioadă fundamentală în funcție de materialul care îl compune. Clădirea trebuie construită cu o perioadă fundamentală mai mare pentru a nu intra în rezonanță. Trebuie să eviți ca cele două valori, ale solului și ale clădirii, să fie egale. Dacă faci clădirea cu o perioadă fundamentală mai mică, riști să se dărâme un perete în timpul cutremurului, iar clădirea să devină mai flexibilă și să îi crească perioada fundamentală, intrând astfel în rezonanță cu cea a solului", a explicat Gheorghe Mărmureanu.

„Dacă, de exemplu, ai un sol foarte solid din rocă bazaltică, construcția trebuie să fie foarte flexibilă. Dacă și construcția e rigidă, intră în rezonanță rapid și se dărâmă. Am văzut la un moment dat că cineva voia să costruiască clădiri de locuințe din oțel în București și l-am sunat. Adică el nu știe că în '77, la Palatul Telefoanelor, care era din oțel, au zburat pereții. Odată ce ai pământ în stratul de sol, faci clădirea din beton ca să poți controla mai bine rezonanța. O clădire poate să aibă și 100 de etaje. Se poate construi și pe mlaștină dacă ai grijă de niște aspecte. Fiecare etaj are 0,1 secunde, perioadă fundamentală. Ai 100 etaje, ai zece secunde perioada fundamentală a clădirii", a mai explicat Mărmureanu.

Unde trebuie construite clădiri înalte

„În Focșani, de exemplu, trebuie construite case înalte. Cele mici se dărâmă. La cutremurul din '86 singura clădire care a avut de suferit a fost clădirea teatrului. În '40 s-au dărâmat aproape toate pentru că erau de mică înălțime. Acolo este în sol o structură de roci dure și clădirile construite trebuie să fie flexibile, adică de la trei etaje în sus" - amintim că a zis Mărmureanu în cadrul unui interviu acordat DCNews.

Atenție: Nu au fost date mesaje RO-ALERT despre cutremur. Arafat: Unii au primit de la aplicaţiile telefoanelor

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a declarat că nu au fost trimise mesaje RO-ALERT cu privire la cutremurul de joi dimineaţă, iar cele apărute în mediul online ar proveni de la aplicaţii de pe telefoane mobile.

„De când s-a resimţit cutremurul, au intrat în procedură colegii de la Pompieri, mai ales cu verificarea zonelor vulnerabile. A fost trimisă o echipă de la Pompieri în Bucureşti pentru verificarea Centrului vechi. Nu s-au primit apeluri la 112 şi nici nu s-au înregistrat efecte”, a spus Raed Arafat.

„Noi nu am dat mesaje RO-ALERT. Când se dau mesaje, scrie clar cine trimite şi că este RO-ALERT. Nu s-au dat mesaje, dar am înţeles că la unele telefoane cu Android există aplicaţii care pot să spună că se întâmplă ceva şi să dea un mesaj, dar noi nu am dat mesaje”, a explicat Raed Arafat, joi, la Digi24. De asemenea, a atras atenţia cu privire la informaţiile care circulă în mediul online, întrucât nu toate sunt corecte. „Ar fi bine care cei care scriu că au primit mesaje RO-ALERT să ne arate poza mesajului, să fie una reală, bineînţeles. Deci, mare atenţie la informaţiile care circulă în spaţiul online şi ar fi bine să nu le transmitem mai departe pe alte canale. Deci, noi nu am dat mesaje RO-ALERT, am şi verificat dacă nu cumva un judeţ a dat un mesaj post-cutremur şi nu s-a întâmplat aşa ceva”, a adăugat Raed Arafat.

Şeful DSU a transmis câteva recomandări în caz de cutremur. „În primul rând, nu ieşiţi din apartament pe scări, nu folosiţi lifturile, mergeţi şi adăpostiţi-vă sub o masă, sub o grindă. Să ştiţi exact care sunt zonele mai tari, unde sunt grinzile şi să staţi acolo în timpul cutremurului. Acesta este sfatul pe care putem să îl dăm. Cel mai important este: fără panică. Iar un alt aspect foarte important: să nu dea toată lumea telefoane pentru că poate să îi blocheze inclusiv pe cei care au nevoie de servicii de urgenţă, dacă sunt efecte, şi să blocheze serviciile de urgenţă. Şi să nu plecaţi cu maşinile pe drumuri, dacă este cu impact, pentru că puteţi bloca serviciile de urgenţă şi intervenţia. Şi, am mai spus-o, toţi să avem în casă provizii măcar pentru 72 de ore: apă, medicamente, radio pe baterie”, a spus Raed Arafat.

