Rareş Bogdan îi cere demisia lui Ludovic Orban. "Când pierzi alegerile, trebuie să pleci"

"Eu ştiu un singur lucru. Când pierzi alegerile în lumea asta, e extrem de clar, trebuie să pleci de la conducerea formaţiunii, cu întreaga conducere. Ludovic e singurul lider din istoria de 31 de ani a PNL care nu a plecat. Alţii au plecat. Am pierdut alegerile parlamentare. Eu vreau să se ştie că nu l-am lăsat pe Ludovic Orban singur de bine ce ne era, nu m-a apucat nimic acum", a declarat Rareş Bogdan la Antena 3.

Rareş Bogdan, atac direct la Ludovic Orban, din cauza cedării a trei ministere

La discuțiile în care PNL a pierdut 3 ministere-cheie despre care s-a vorbit în toată campania electorală și de la europarlamentare încoace, pentru că sloganul nostru a fost Dezvoltăm România, am vorbit despre Fonduri Europene, am vorbit despre Ministerul Dezvoltării și despre Transporturi. Toate cele trei ministere au fost cedate într-o întâlnire la care au participat patru oameni, domnul Orban, Dacian Cioloș, Kelemen Hunor și Dan Barna. La această întâlnire, din cele trei ministere, două au fost cedate USR-PLUS și unul către UDMR. Domnul Orban s-a retras în Vila Lac într-o altă cameră, iar cei care mai eram prezenți am rămas acolo. A revenit după aproximativ 40 de minute și a zis că a reușit un lucru grozav și că a obținut un minister în plus. Noi toată campania am construit-o pe Dezvoltăm România cu bani europeni, pe modelul Cluj, Oradea șamd. A zis: Nu avem Ministerul Dezvoltării, Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Transporturilor. Atunci am zis: Ludovic, asta puteam avea și acum două săptămâni, de ce am mai continuat dacă tu ai făcut asta? Ludovic, îți bați joc de noi. Am stat aici toți ca tu să te duci cu cei trei și să hotărăști? Te rog frumos! I-a spus-o și doamna Turcan. Lucrurile au degenerat, ne-am certat și i-am zis: Dacă tu consideri că noi suntem doar de decor, iar după patru zile te retragi și hotărăști singur, nu înțeleg ce mai căutăm noi aici? Eu nu mai particip cu tine la șarada asta, continuă tu să stai singur cu restul.

A făcut acest lucru ca să își cimenteze poziția de la Camera Deputaților, de aceea. Pur și simplu, pentru postul lui de la Camera Deputaților, a dat de o parte PNL. Niciodată nu aș fi spus asta, dar astăzi m-a șocat ce a spus. Nu pot să stau și să mă uit. Dacă aș sta să enumăr toate minciunile spuse de el... . Sper să termine cu atacurile și să nu continue pentru că, dacă eu mă apuc să vorbesc, îl va durea stomacul rău de tot“, a declarat primvicepreşedintele PNL la România TV.

Ludovic Orban spune că a fost lăsat singur

Ludovic Orban a spus, sâmbătă, că a fost părăsit de echipa de negociere desemnată de PNL, din care făceau parte Raluca Turcan, Rareş Bogdan şi Robert Sighiartău, iar aceştia ar fi încercat să convoace un BPN al partidului pentru a arunca în aer formarea coaliţiei de guvernare.

„Deşi am fost părăsit în timpul negocierilor de echipa de negociere votată de PNL – trebuie să ştiţi lucrul ăsta: preşedintele PNL a fost lăsat singur la negocierile pentru formarea acestei coaliţii şi negocierile pentru formarea Guvernului. Am fost părăsit de Rareş Bogdan, de Raluca Turcan, de Robert Sighiartău, care nu numai că m-au părăsit în timpul negocierilor, ci au încercat să provoace convocarea nestatutară a unui Birou Politic Naţional în pline negocieri pentru a arunca în aer formarea coaliţiei”, a precizat Ludovic Orban, în alocuţiunea sa, la întâlnirea de sâmbătă cu liberalii din Botoşani.