Rapid a trecut „de la agonie la extaz” cu FC Botoșani. Mutu: „Dragoș Grigore nici nu trebuia să fie în lot!”

După meci, Adrian Mutu a dezvăluit că Dragoș Grigore nici măcar nu figura în lot:

„Chiar vorbeam cu Dragoș Grigore că nu trebuia să fie nici în lot. Am vrut să facem antrenament cu el în sală înainte de meci, dar m-am răzgândit pe moment și se pare că a mers bine. Am trecut de la agonie la extaz într-un minut. Mă bucur că am câștigat acest meci pe un teren greu. Am întâlnit o echipă bună, a fost un meci echilibrat, dar mă bucur că și-a spus cuvântul calitatea noastră. Am fost puțin frustrat la 1-1. Speranța moarte ultima și, cât au mai fost minute, tot timpul am sperat.

Papeau a fost călcat atunci când a sărit la cap, dar a intrat foarte bine, a dat pasă la golul doi. Mă bucur că cei care au intrat și-au adus aportul la această victorie. Vrem să ajungem cât mai sus, la asta lucrăm, la asta sperăm.

Un meci complicat cu Hermannstadt. Ei nu sunt într-o perioadă foarte bună și sunt o echipă periculoasă", a spus Mutu.

Clasament:

Clasamentul: loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Farul Constanţa 28 18 7 3 52-25 61

2 CFR Cluj 27 18 2 7 46-25 56

3 Rapid 28 15 7 6 39-23 52

4 FCSB 27 15 6 6 45-31 51

5 Universitatea Craiova 28 14 6 8 34-26 48

6 Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 28 11 8 9 44-27 41

7 FC U Craiova 28 10 7 11 33-31 37

8 Petrolul Ploieşti 27 10 3 14 26-39 33

9 FC Voluntari 28 8 8 12 27-31 32

10 Chindia 28 7 10 11 31-39 31

11 Universitatea Cluj 28 7 10 11 23-33 31

12 FC Botoşani 28 7 10 11 28-42 31

13 FC Hermannstadt 28 9 8 11 28-29 26

14 FC Argeş 28 6 8 13 21-40 26

15 UTA Arad 27 5 9 13 24-36 24

16 CS Mioveni 28 3 9 16 20-44 18

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte FC.

