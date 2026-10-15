Protecția muncii pentru șoferii profesioniști. Titi Aur: La Ministerul Muncii nici nu s-a auzit de așa ceva! Ar trebui să fie implicat activ

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Titi Aur, expert în conducere defensivă, a tras atenția asupra faptului că "Ministerul Muncii ar trebui să fie implicat activ în siguranța rutieră", atunci când vine vorba de protecția muncii pentru cei care practică șofatul pentru a se întreține din asta.

"Ministerul Muncii ar trebui să fie o componentă importantă a siguranței rutiere sau implicat în siguranța rutieră. La Ministerul Muncii nici nu s-a auzit de așa ceva.

Dacă ne ducem acum la Ministerul Muncii, se uită ăia la noi... "Ce-i cu voi? Ce treabă avem noi? Duceți-vă la Poliția Rutieră". Nu mai! A fost! Nu mai e cu Poliția Rutieră. Și vedeți că, anul acesta, acesta este obiectivul DEKRA mondial. Au raportul ăla anual și acolo, anul acesta, direcția a fost pentru șoferii profesioniști - condusul la locul de muncă.

"Asta chiar e lege în România"

Șoferii profesioniști neînsemnând neapărat doar cel de pe mașina de gunoi și pe mașina de pâine, ci toți cei care utilizează autovehicule în interes de serviciu.

Poate fi mașina de acasă, poate fi mașina de serviciu - tu ești director, dar, dacă ai mașină de serviciu, din acest punct de vedere, ești și șofer profesionist. În sensul că depinzi la serviciu de mașina de serviciu.

Dar inclusiv drumul de acasă până la serviciu și înapoi este considerat accident de muncă, prin legea din România. Asta chiar e lege în România", a spus Titi Aur, în emisiunea DC Conducem, de la DCNews TV.

"Ministerul Muncii ar trebui să fie implicat activ în siguranța rutieră"

"Ministerul Muncii ar trebui să fie implicat activ în siguranța rutieră, pentru că o mare parte din participanții la trafic sunt în timpul serviciului sau în drumul serviciu-casă și, din păcate, o foarte mare parte a accidentelor, mai ales când vorbim de mașini mari, de accidente grave, se întâmplă tocmai în această categorie", a conchis expertul în conducere defensivă.

Aviația vs. șofatul

În acest context, amintim că, în aceeași emisiune, Titi Aur semnala un fapt grav: 70% din accidentele rutiere sunt produse de șoferii cu multă experiență.

Expertul a tras un semnal de alarmă privind pregătirea șoferilor, care ar trebui să se efectueze periodic, așa cum se întâmplă în cazul piloților din aviație.

"De ce în aviație se fac foarte multe programe de pregătire? Pilotul învață să piloteze, plus că avionul are atât de multe comenzi automate încât, teoretic, nu ar mai trebui să faci nimic, pentru că avionul oricum merge foarte mult pe pilot automat.

Este foarte multă școală până devii pilot pe avion. Pentru a nu se întâmpla accidente sau să fie cât mai rare, un pilot trece periodic prin tot felul de programe de pregătire. Dacă nu a trecut un test, nu mai are voie să urce la manșă.

"Este din ce în ce mai rău cu cât ai experiență mai multă"

În condusul mașinii nu se face. Nu se face nimic, cel puțin în România. Se consideră că, dacă ai luat permisul de conducere, știi să conduci, că ai trecut printr-un examen. Se consideră că șoferul este mai bun cu cât are mai multă experiență, lucru care este parțial adevărat.

Pe de altă parte, este din ce în ce mai rău cu cât ai experiență mai multă, pentru că acumulezi acea experiență instinctivă, acele gesturi reflexe, faci acele aproximări instinctiv, nu trebuie să te mai concentrezi foarte mult, să te gândești cum trebuie să frânezi, "cam pe acolo trebuie să trag de volan", spunea Titi Aur.