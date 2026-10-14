Cum se produc accidentele în lanț. Explicația lui Titi Aur VIDEO

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Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a explicat cum se produc accidentele în lanț și care este greșeala pe care o fac șoferii.

Prezent în platoul DC Conducem, de la DCNews TV, Titi Aur a atras atenția asupra unui fenomen care are loc din ce în ce mai des: accidentul în lanț, care, de cele mai multe ori, are loc pe autostrăzi. Expertul a explicat cum se ajunge la astfel de evenimente nefericite, arătând unde greșesc șoferii.

"Când vorbim de o frânare bruscă din propria neatenție, asta poate fi doar o frânare bruscă, dar în anumite cazuri poate să ducă la un accident câteodată chiar foarte grav, pentru că frânarea mea bruscă nu înseamnă doar că m-am speriat, am frânat și au zburat toate lucrurile pe la mine prin mașină.

Poate să însemne că îl surprind pe cel din spate, ceea ce înseamnă un lanț întreg. Iar dacă asta se întâmplă în zonă de viteză, unde românul nu păstrează distanța, unde merge mai tare și mai puțin atent decât ar trebui, de acolo pot apărea acele accidente în lanț. Dintr-o frânare bruscă, dintr-o neatenție.

Și asta este explicația la întrebarea: "Ce să se întâmple pe autostradă? Că nu poate să vină unul din stânga sau din dreapta?" sau se întâmplă foarte rar să apară ceva. Nu, tocmai! Unul frânează brusc, pentru că a fost neatent că cel din față a redus viteza. De la acea frânare bruscă pleacă în spate lanțul. De asta trebuie să păstrezi distanța, să fii atent", a explicat Titi Aur, în emisiunea DC Conducem, de la DCNews TV.

1 din 2 șoferi români recunoaște că a frânat brusc din cauza neatenției.

"Timpul de reacție este de o secundă și jumătate"

În urmă cu ceva timp, Titi Aur a mai atras atenția asupra importanței unei secunde de neatenție la volan.

"În primul rând, timpul de reacție este de o secundă și jumătate. Într-o secundă și jumătate, la 100 de kilometri pe oră, parcurgi 40 de metri. Când mergi cu 100 de kilometri pe oră în afara localității, în mașina modernă ai senzația că stai, că e prea mică viteza. Chiar îți dă senzația că nu e periculos.

"În 27 de metri, se întâmplă enorm de multe lucruri"

Trebuie să înțelegem că, într-o secundă și jumătate timp de reacție, adică de când se întâmplă ceva în față și până când acționezi frâna, parcurgi 40 de metri. Asta înseamnă aproape 10 lungimi de mașină. O secundă de prelungire a timpului, la 100 de kilometri pe oră, înseamnă încă 27 de metri. În 27 de metri se întâmplă enorm de multe lucruri.

Să ne gândim că e cineva care oprește la trecerea de pietoni sau oprește 27 de metri mai încolo, presupunând că pe trecerea de pietoni sunt oameni. Păi dacă oprești cu 27 de metri mai încolo, înseamnă că pe cei de pe trecerea de pietoni cu siguranță i-ai omorât. Atunci când lovești un pieton, și dacă îl împingi un pic, el poate să dea cu capul de asfalt și să moară, fără să fie aruncat“, a explicat Titi Aur.