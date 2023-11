Prof. univ. dr. Constantin Dulcan explică visele care anticipează viitorul / video

Prof. univ. dr. Constantin Dulcan a explicat de ce apar visele premonitorii.

„În cartea „Întâlnirea cu destinul” vorbiți foarte mult despre vise și despre vise premonitorii. Aș vrea să înțeleg puțin dimensiunea asta spirituală, mistică.”, a spus Mihai Morar.

„Visul e calea regală a subconștientului, spunea Freud. Visul este de două feluri. Circumstanțial: dacă eu dorm și cineva dă drumul la o bilă pe un parchet, urechea percepe sunetul ca o mitralieră și atunci creierul, care nu vede ce se întâmplă, face asocierea: sunt într-o scenă de război și se trage cu mitraliera. Deci el adaugă la visul meu ceea ce e depozitat în el, în subconștient.

Dar Carl Gustav Jung, descrie a doua categorie de vise: visul semnificativ. Eu îl numesc vis anticipativ, îți spune ce se întâmplă în timp. În toate situațiile dificile de viață am avut vise premonitorii, anticipative.

Am spus și repet: dacă visul premonitoriu nu s-ar întâmpla ca un viitor care nu este încă consumat să-l percep în timpul prezent, ce se va întâmpla peste o zi, lună sau an există deja în universul ăsta, atunci noi nu putem să înțelegem decât că este o instanță, o inteligență de dincolo de noi în care toate aceste lucruri sunt înscrise.

Nu ai cum să-l percepi altfel, să-l înțelegi.

Am spus că dacă visul premonitoriu nu ar exista am pierde unul din argumentele pentru care noi susținem că există o inteligență și o rațiune divină.", a spus prof. univ. dr. Constantin Dulcan.

„Trăim într-o dimensiune transcendentă"

„Am visat moartea mamei. Am visat trei nopți la rând că se săpau gropi pentru stâlpi de lumină electrică. Mama mea putea decripta toate visele metaforice. Când am înțeles asta, nu am mai visat. Peste 3 zile sunt sunat de acasă că mama a făcut accident vascular cerebral.

Marea mea obsesie a fost asta. Sunt profesor de neurologie, spun studenților cum se petrece un accident vascular și dincolo de mine, cineva știa înaintea mea. Atunci ceea ce spun eu studenților este o realitate sau o convenție doar? Este doar ce cred eu?

Este un lucru extraordinar faptul că noi prin vise putem să anticipăm lucruri care nu s-au petrecut încă și care vor fi în viitor. Asta ne spune că trăim într-o dimensiune transcendentă, spirituală, de dincolo de noi. Asta demonstrează că acest viitor este undeva într-o dimensiune de dincolo de noi înscrisă. Și dacă este înscrisă, n-am scris-o nici eu, nici mata, cine o fi înscris-o?

Înseamnă că trebuie să admitem o dimensiune transcedentală a universului.", a spus prof. univ. dr. Constantin Dulcan la podcastul „Fain&Simplu” cu Mihai Morar.

