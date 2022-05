Primul hotel de lux din spațiu. Cum va arăta - FOTO în articol

Trezitul într-o cameră de lux dintr-un hotel cu vedere la sistemul solar ar putea fi viitorul călătoriilor. Compania spațială Orbital Assembly, cu sediul în SUA, a dezvăluit noi informații despre hotelul spațial care se află în dezvoltare încă din 2019, scrie CNN.

Conceptul futurist constă în mai multe module conectate prin lifturi care alcătuiesc o roată ce orbitează Pământul. Compania Orbital Assembly vrea să dezvolte două astfel de hoteluri. Voyager Station va putea găzdui 400 de persoane și va fi deschis în 2027, în timp ce Pioneer Station va putea caza 28 de persoane și va fi deschis în doar 3 ani.

Voyager va furniza servicii de tip croazieră - restaurante, zone de relaxare, spa, cinematografe și baruri. Totodată, vor exista 20 de module care vor funcționa ca mici „vile”, dar și ca spațiu de închiriat pentru agenții spațiale. Scopul, spune Orbital Assembly, este de a crea un „parc de afaceri” spațial care să găzduiască birouri, precum și turiști.

