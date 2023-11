Primele declarații ale românilor care au scăpat de infernul din Fâșia Gaza. Ce vor să facă atunci când vor ajunge în România

Zeci de români cu dublă cetățenie și membrii familiilor lor, au ajuns în Egipt și vor fi preluați apoi de aeronavele trimise de Guvernul de la București. Echipa Antena 3 CNN formată din reporterul Laurențiu Rădulescu și cameramanul Costi Pahonțu au reușit să vorbească cu câțiva dintre aceștia.

"Românii au fost evacuați din Gaza cu două autocare. Ei au ajuns la doi kilometri de aeroportul din Cairo. Au reușit să ia cu ei doar câteva lucruri personale: haine, încălțăminte, medicamente, un minim necesar adunat în grabă, în timp ce se străduiau să iasă cât mai repede cu putință din acea zonă", a relatat Laurențiu Rădulescu.

93 de români au ieșit ieri din Fâșia Gaza

93 de români au ieșit ieri din zona de război, iar astăzi sunt așteptați să facă același lucru alte 51 de persoane cu cetățenie română. Oamenii s-au declarat fericiți că au scăpat de infernul din Fâșia Gaza.

"Am ieșit la ora 7 dimineața de acasă, am stat toată ziua și noaptea trecută am plecat", a spus un bărbat.

"Când ajung acasă vreau să îmi găsesc loc de muncă", a spus un alt bărbat atunci când a fost întrebat care va fi primul lucru pe care îl va face atunci când va ajunge acasă.

"Era foarte grav acolo. Primul lucru pe care îl voi face când voi ajunge în România este să stau cu verișorii mei, cu familia", a spus un alt bărbat.

"Am eliberat casa o zi, nu am știut unde să merg și m-am întors acasă. Apoi am plecat într-o zonă din sudul Fâșiei Gaza, aproape de granița cu Egipt. Acolo am stat două săptămâni la socrii mei și acum două zile am plecat, adică cum ne-au anunțat autoritățile. Au ținut legătura cu noi", a spus un alt român. Fiind întrebat dacă Hamas a încercat să îi țină pe loc, acesta a spus că nu s-a întâmplat așa ceva în cazul lui.

Copil evacuat din Gaza: "Eu știu română!"

Alte imagini filmate de echipa Antena 3 CNN au surprins o familie evacuată din Gaza. Două femei și trei copii așezați pe scaune de răchită, aflați acum în siguranță.

"Nu știu română mult", a mărturisit una dintre femei. În contrast, unul dintre copii a intervenit în discuție spunând: "Eu știu română!"

"Fericit că ai reușit să scapi?", l-a întrebat reporterul, la care copilul a dat din cap afirmativ.

"Unde vrei să mergi în România?" a fost următoarea întrebare, iar băiețelul a răspuns: "În avion!"

