Premierul Ungariei, audiat de procurori în dosarul telefonului pe care l-ar fi furat

Peter Magyar, premierul Ungariei și liderul Tisza - Agerpres

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a fost audiat de procurori în legătură cu incidentul din 2024 în care este acuzat că ar fi luat telefonul unui bărbat.

Parchetul central de investigaţii (KNYF) al Ungariei l-a audiat miercuri seara pe premierul Peter Magyar în legătură cu incidentul din 2024 în care acesta este suspectat de furtul unui telefon, a anunţat şeful executivului într-o postare pe Facebook, preluată de MTI.

Magyar a scris că a fost audiat la o oră stabilită în prealabil, a făcut o scurtă declaraţie şi nu a recunoscut fapta de care este acuzat. El a adăugat că va informa publicul cu privire la orice evoluţii ulterioare.

Parlamentul i-a ridicat imunitatea lui Magyar

Parlamentul ungar i-a ridicat imunitatea lui Magyar la 28 septembrie, după ce adjunctul procurorului general a iniţiat procedura de ridicare a imunităţii pe fondul suspiciunii de furt, determinând partidul de guvernământ să convoace o sesiune extraordinară.

Potrivit unui comunicat al parchetului emis în septembrie 2024, Magyar se afla într-un club din Budapesta în primele ore ale zilei de 21 iunie a acelui an, când a luat telefonul unui bărbat care îl filma, iar ulterior "l-a aruncat intenţionat în Dunăre". Conform parchetului, conduita politicianului a întrunit elementele constitutive ale infracţiunii de furt - deşi între timp telefonul a fost recuperat şi restituit posesorului.

Premierul crede că este ultima "încercare patetică" a parchetului controlat de Fidesz de a se lupta cu el

Magyar a comentat anterior situaţia calificând demersurile de ridicare a imunităţii drept ultima "încercare patetică" a parchetului controlat de fostul partid de guvernământ Fidesz de a asocia "deturnarea de fonduri publice comisă de mafia (fostului premier Viktor) Orban" cu "tentativa de discreditare politică" lansată împotriva sa în 2024, care "a eşuat deja de mai multe ori".

Moţiunea de ridicare a imunităţii actualului premier a fost adoptată într-o sesiune specială a parlamentului în care a fost ridicată şi imunitatea a doi parlamentari de opoziţie care au fost miniştri în guvernarea Orban şi sunt acum acuzaţi de corupţie - fostul ministru al culturii Balazs Hanko şi fostul ministru al dezvoltării Miklos Sesztak, conform Agerpres.

A respins acuzația de furt și a descris dosarul ca fiind motivat politic

Adunarea Națională a Ungariei a votat în unanimitate, cu 139 de voturi „pentru" și niciun vot „împotrivă”, ridicarea imunității parlamentare a premierului Peter Magyar, în timp ce procurorii continuă ancheta în care este suspectat de furt.

Cazul vizează un incident din iunie 2024, când Peter Magyar ar fi luat telefonul unui bărbat care îl filma într-un club din Budapesta și l-ar fi aruncat ulterior în Dunăre, potrivit Szegeder.hu.

Din acest motiv, în prezent, premierul maghiar este anchetat de procurori sub suspiciunea comiterii unei infracțiuni minore de furt.

Peter Magyar a cerut anterior colegilor săi să voteze pentru ridicarea imunității și a spus că nu a comis nicio infracțiune și că astăzi ar proceda la fel ca atunci.

Premierul ungar a respins acuzația de furt și a descris dosarul, în care prejudiciul este estimat la puțin peste 300 de dolari, ca fiind motivat politic.

Premierul a declarat că nu a comis nicio infracțiune, că își asumă responsabilitatea pentru acțiunile sale și că persoanele care nu au nimic de ascuns ar trebui să vorbească deschis.

Ce este imunitatea parlamentară

Imunitatea parlamentară are rolul de a proteja aleșii de eventuale presiuni sau persecuții politice și de a le permite să își exercite mandatul fără teama unor măsuri judiciare motivate politic.

Fostul guvern condus de Viktor Orban a solicitat ridicarea imunității sale pe perioada mandatului de europarlamentar, dar Parlamentul European a respins în mod repetat cererea.