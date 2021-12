Premiera noului sezon 'Sex and the City' are loc în câteva zile

Continuarea serialului 'Sex and the City' va avea premiera peste câteva zile.

Serialul 'Sex and the City' revine cu un nou sezon. Continuarea serialului, intitulată 'And Just Like That', va avea premiera pe 9 decembrie, cu două episoade, pe HBO Max. Celelalte opt episoade vor fi lansate săptămânal, potrivit Variety.

În 'And Just Like That', acțiunea are loc după mai bine de 11 ani de când personajele interpretate de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon și Kristin Davis au apărut în al doilea lungmetraj 'Sex and the City'.

Kim Cattrall, cea care a jucat rolul Samanthei Jones, nu a revenit în distribuție. În schimb, Chris Noth reia rolul lui Mister Big.

Aproximativ șase personaje noi ar fi introduse în sezonul 'And Just Like That'.

Filmul 'Sex and The City': Personajele principale s-au reunit pe marele ecran în 2008, iar apoi în 2010

'And Just Like That' nu este prima producţie care îi readuce pe telespectatori în universul serialului 'Sex and the City' după difuzarea în 2004 a episodului său final, care a prezentat personajul principal - scriitoarea şi jurnalista Carrie Bradshaw, interpretată de Sarah Jessica Parker - plimbându-se alături de logodnicul ei, Mr. Big, interpretat de Chris Noth, pe fundalul unui apus de soare la Paris.

După cele şase sezoane ale acestui serial, care au prezentat escapade amoroase, pantofi spectaculoşi creaţi de Manolo Blahnik şi nenumărate peisaje emblematice din New York, cele patru personaje centrale, Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), Charlotte York (Kristin Davis) şi Samantha Jones (Kim Cattrall) s-au reunit încă o dată, însă pe marele ecran, într-un film intitulat 'Sex and the City', lansat în 2008, transmitea Agerpres în decembrie 2020.

Acel film, considerat excesiv de lung - a avut o durată de aproape două ore şi jumătate - dar totodată un binevenit epilog al aventurilor celor patru protagoniste, a fost urmat de o continuare, lungmetrajul 'Sex and the City 2', lansat pe marile ecrane în 2010.

Succesul serialului TV, care a debutat în 1998 şi s-a bazat pe romanul omonim publicat de Candace Bushnell, a reprezentat şi sursa de inspiraţie a unui prequel cu două sezoane, 'The Carrie Diaries', difuzat de The CW începând din 2013.