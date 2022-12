Ponta: Cu Schengen sunt două variante de a intra. Metoda Croația vs. metoda Polonia

„Păcat cu Schengen, așa ocazie mai rar! În general, România a obținut succes când a avut și un context favorabil, și cu NATO, și cu Uniunea Europeană, iar acum chiar era un context favorabil pe care l-am ratat. Eu am crezut că nici nu se va mai discuta cu Schengen, că nu va mai fi o problemă. Nu știu cum s-a reușit: cu poarta goală, de la șase metri, s-a dat pe lângă. Înțeleg că toată propaganda e acum că de vină e Putin, că de vină e austriacul”, a spus Victor Ponta, președinte Pro România, în cadrul unui interviu acordat DC News.

„Cu Schengen sunt două variante de a intra, de a fi eficient. Varianta Croația. Adică? Pe sub masă totul, liniște, nu vorbește nimeni. Tu te duci, negociezi niște lucruri. De exemplu, austriecii își fac și ei vacanțele pe yahturi în Croația, firme, și așa mai departe. Eu am încercat metoda aceasta și îmi ieșise în 2014, am și acum proiectul. Negociasem cu Germania, Austria, cu toată lumea. V-am zis: metoda Croația, adică pe burtă și cu niște lucruri pe care nu le spui în public. În general, condiția era: măi Victor, ne înțelegem, dar nu te lauzi cu chestia asta, adică nu te apuci să țipi pe acasă gata, am rezolvat. Taci din gură, că se rezolvă. Doar că asta era în decembrie 2014, în noiembrie au fost alegeri, câștigate de Iohannis”, a spus Victor Ponta.

„De ce se numește metoda Croația? Pentru că mereu obține tot Croația, dar nu se aude”, a subliniat Victor Ponta.

„A doua metodă care poate fi folosită este metoda Polonia”, a adăugat Victor Ponta, explicând ulterior: „Polonia dă cu pumnul în masă, sparge ușa, dărâmă geamurile, până când vin ăia și spun stați, nu mai țipați, ziceți ce vreți. Băsescu era metoda Polonia, uneori, lua, alteori, nu.”

„Olanda a fost șmecheră. A zis că nu votează contra României, ci contra Bulgariei, știind foarte clar că nu se pot despărți România și Bulgaria”, a precizat Victor Ponta.

Victor Ponta, interviul momentului la DC News și DC News TV:

La reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, Klaus Iohannis va ridica şi subiectul aderării României la Schengen

Amintim că ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, şi cancelarul Karl Nehammer, s-au opus prin veto aderării României şi Bulgariei la spaţiul Schengen în Consiliul JAI. Aceştia şi-au motivat decizia spunând că România şi Bulgaria reprezintă poarta de intrare în Europa a migranţilor ilegali care ajung în vestul Europei, date contrazise atât de cele două ţări cât şi de Frontex, autoritatea europeană care se ocupă de protecţia frontierelor.

Preşedintele Klaus Iohannis va fi prezent, miercuri, la Summitul Uniunea Europeană - Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est, iar joi la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Anunțurile au fost făcute de Administraţia Prezidenţială.

În cadrul reuniunii Consiliului European, preşedintele Klaus Iohannis va ridica şi subiectul aderării României la spaţiul Schengen.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News