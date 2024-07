Pont pentru a-ți proteja coloana. Dr. Ovidiu Grămescu (SANADOR): De ce ar fi mai bine să te doară doar spatele, nu și piciorul / video

Dr. Ovidiu Grămescu a explicat că durerile de spate apar atunci când coloana vertebrală este deranjată, iar aceste dureri trebuie evitate identificând cauzele.

"Trebuie întotdeauna să vezi ce zice spatele. Dacă spatelui îi convine, coloanei vertebrale îi convine, ea nu zice nimic. Dacă ceva o deranjează, în general vorbind, apar durerile, iar tu trebuie să observi ce provoacă durerile și să le eviți", a precizat medicul.

Doctorul a subliniat că musculatura se contractă pentru a proteja zona afectată, iar durerile sunt cauzate de afectarea nervilor.

"Dacă se întâmplă ceva care te deranjează în legătură cu spatele, natura e mai deșteaptă decât noi și ea contractă musculatura, să nu te mai miști.

De exemplu, la fracturi, cazi - ai accident de mașină și imediat ești contractat. Musculatura simte că trebuie să blochezi zona respectivă spre binele tău și așa se întâmplă orice problemă ai avea - musculatura se contractă", a mai spus acesta.

Dr. Grămescu a menționat că durerile persistente de picior, fără dureri de spate, indică o problemă serioasă, precum presiunea asupra nervului cauzată de un disc herniat sau de stenoză.



"Durerea e dată de nerv, dar musculatura, contractându-se, nervul va fi afectat. De asemenea, pareza e dată de nerv. De fapt, și musculatura e implicată - dacă nervul nu funcționează, nu mai funcționează mici mușchiul.

Când te doare piciorul, care ar putea însemna orice afecțiune, eu le spun pacienților mei, de obicei, că nu e de operat (asta dacă nu te doare și spatele în același timp). Când te doare piciorul și persistă durerea, ce înseamnă? Înseamnă că apasă orice s-ar întâmpla acolo.

Discul care sare, stenoza care apasă pe nerv și, implicit, în funcție de nerv, dă pe o anumită parte a piciorului durere, amorțeală, apărând riscul de pareză, de paralizie. Deci e o treabă mai serioasă când te doare piciorul. Cum mi-ați spus și dumneavoastră, durerea e pe picior și nu e la mijloc - e mai rău în momentul respectiv.

Deci e preferabil să nu te doară nimic, dar mai bine ar fi să te doară doar spatele, și nu piciorul. E o vorbă, un aforism al ioghinilor, că vârsta unui om e dată de vârsta articulațiilor. Ei fac niște mișcări de suplețe", a transmis Dr. Grămescu.

Medicul a adăugat că menținerea flexibilității articulațiilor prin exerciții ușoare poate încetini procesul de uzură a coloanei vertebrale.

"Odată cu vârsta, te anchilozezi, te rigidizezi. Atunci trebuie să faci exerciții. Trebuie să faci exerciții ușoare.

Dacă forțezi genunchiul sau șoldurile cu o greutate mare a corpului, din nou, nu e bine. Dar, în general, la fel e și cu coloana vertebrală. Dacă tu o iei tot timpul și o ții sub o anumită presiune, ea va îmbătrâni. Cu un anumit exercițiu moderat, putem încetini efectele. Tot ne uzăm, dar ne vom uza într-un ritm mai lent", a mai spus doctorul.

De asemenea, medicul a avertizat că excesul de greutate pune o presiune suplimentară semnificativă asupra coloanei vertebrale, crescând riscul de deteriorare.

"Sunt niște studii științifice în care se spune că, pentru coloană, un kilogram în plus la greutatea corporală se multiplică cu 4, iar asta e supra-sarcina suplimentară pe care o duce coloana. Deci, dacă un om are 10 kilograme în plus, coloana duce 40 de kilograme", a conchis Dr. Ovidiu Grămescu.

