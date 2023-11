Polițistul care a găsit-o pe Melinda, fetița de 13 ani dispărută de o săptămână, dezvăluiri din "casa groazei": Era nespălată, după atâtea zile era vai şi amar de ea!

Florin Ciobanu, directorul Poliției Locale Sighetu Marmației, a detaliat, marți, pentru News.ro, desfășurarea evenimentelor care au condus la salvarea adolescentei de 13 ani, dispărută timp de o săptămână. El a menționat că a primit o informație "aproape incredibilă" pe care a decis să o verifice personal, îmbrăcat în civil, considerând că nu are nimic de pierdut. Salvatorul nu susține că fata ar fi fost agresată fizic și crede că aceasta nu-l cunoștea anterior pe individul care a ținut-o într-o locuință mizerabilă timp de o săptămână. Ciobanu a subliniat că ancheta va elucida această situație. Mai mult, polițistul a menționat că persoana care a furnizat informația privind locul în care se afla adolescenta nu dorește să primească recompensa promisă de familia fetei.

"Am zis: Hai să mă duc să verific respectiva locaţie, ce mă costă? Încă una în plus, sau în minus, după atâtea verificări... Hai să o verific! Mi-am lăsat maşina în apropiere, m-am dus pe jos, în haine civile, aşa cum eram. Când am ajuns la locaţia respectivă, este o curte interioară, şi când am intrat în curtea interioară am găsit persoana care mi-a furnizat acel capăt de informaţie îmbrâncindu-se cu cineva. Atunci m-am gândit că ceva nu e bine. I-am liniştit, pe cel mai calm ton posibil”, povesteşte poliţistul pentru sursa citată.

Poliţistul s-a prezentat şi, conştient fiind că nu are nici mandat, nici vreo armă asupra sa, a încercat să-l convingă pe bărbat să îl lase în casă. „Un mic control, aş vrea să văd unde staţi, pentru că ştiţi, noi căutăm o persoană dispărută. Şi am rămas foarte surprins când a spus: `Da, cum să nu, puteţi să veniţi!`. În momentul ăla m-am gândit că nu e nimic, pentru că nimeni nu te cheamă aşa, hai să vezi, să verifici pur şi simplu. Şi m-am dus după el”, continuă Florin Ciobanu.

Condiții de neimaginat

Locul aducea a filme horror, potrivit spuselor polițistului. Întuneric beznă pe hol și pe scări. Acesta a povestit cum a urcat la etaj iar la capătul holului a văzut o uşă de termopan care se pare că ducea către o locuinţă socială a Primăriei Sighet. „Când a deschis uşa, m-am uitat de două ori, arăta groaznic: pereţi scorojiţi, căzuţi, tencuială spartă. În dreapta era o baie dezafectată, fără curent electric, fără uşă, fără nimic şi în stânga era o pătură mizerabilă, agăţată pe post de uşă. M-a chemat: `Haideţi înăuntru!`. Am înregistrat cu telefonul fiindcă aveam nevoie de permisiunea lui verbală ca să intru în locuinţă. Intrând, el trage pătura şi spune: ”Intră”. Acolo am văzut, pe o saltea pe jos, pe fata respectivă. În prima secundă am rămas blocat. Semăna cu ea, dar nu ştiam ce să cred, dacă e ea. Era nespălată, după atâtea zile era vai şi amar de ea. Prima reacţie am trimis de pe telefon locaţia mea unui comisar de la IPJ şi i-am scris: `Urgent, vino, am găsit-o!`”, a spus Florin Ciobanu.

Reamintim că Melinda a ajuns în mâinile bărbatului de aproape trei ori vârsta ei şi care este acuzat că a profitat de ea, după ce acesta a găsit-o în ploaie, pe stradă. Se întâmpla în seara zilei de 7 noiembrie. "El a susţinut că nu s-au cunoscut înainte. Eu am fost foarte mirat de naivitatea fetiţei. Cred că din lipsă de alternativă s-o fi dus cu el", este aprecierea polițistului salvator.

