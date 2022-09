PNL: Când cifrele vorbesc, Clotilde Armand trebuie să tacă! (FOTO)

"Clotilde Armand se laudă cu „realizările” sale în ceea ce priveşte situaţia şcolilor din Sectorul 1. PNL prezintă şi va continua să prezinte adevăratele realizări, fiindcă este important că cetăţenii din sector să ştie adevărul, netrunchiat. Un adevăr care se prezintă în cifre şi imagini, iar acestea nu mint.

USR prin Clotilde Armand continuă! Continuă lupta împotriva Sectorului 1, acum faza pe şcoli. Cetăţenii din Sectorul 1 au pierdut deja faza pe gunoaie, parcuri, drumuri, investiţii, etc. PNL continuă lupta cu minciuna.

10% bani investiti în școlile din Sectorul 1 până la finalul lunii august, 2022!



Sectorul 1 are un buget de 407 milioane lei alocat de către Consiliul Local pentru unitățile de învățământ. Din această sumă Primăria Sectorului 1 are la dispoziție 139 milioane lei pentru a moderniza școlile din sector și a asigura un sistem de învățământ eficient, diferența fiind repartizată către fiecare școală în parte în vederea asigurării funcționării.



Deși Primarul Sectorului 1 se laudă cu investiții majore în școlile din sector, cifrele aferente plăților efectuate până la 31 august ne spun contrariul, doar 10% din suma alocată investițiilor din școli a fost cheltuită. De asemenea, situația școlilor la deschiderea noului an școlar, respectiv lipsa igienizărilor în majoritatea unităților de învățământ, lipsa reparațiilor curente și a investițiilor în amenajare și modernizare, demonstrează dezinteresul Primarului pentru elevii Sectorului 1.



Astfel, așa cum apare clar din cifre, sectorul 1 are fonduri suficiente aprobate deja de Consiliul Local, care doar așteaptă să fie cheltuite pentru educația elevilor. Blocajul este dat de nepriceperea, neputința și managementul defectuos al administrației Clotilde Armand, efectul fiind evident în majoritatea școlilor.



În prezent în Sectorul 1 elevii continuă să învețe în 3 schimburi, contrar declarațiilor Primarului Sectorului 1, exemplul cel mai elocvent fiind Școala gimnazială Pia Brătianu, pentru care Primarul nu a reușit de aproape un an de zile să amenajeze spațiul din Mareșal Averescu nr. 17, deși a avut votul Consiliului local și fonduri alocate în acest sens.



Desi Consiliul Local a votat, Clotilde a uitat! Clotilde Armand continua lupta impotriva Sectorului 1!



Primarul Sectorului 1 se face că plouă când vine vorba de hotărâri adoptate de Consiliul Local care ar fi contribuit decisiv la cresterea calității învățământului in Sectorul 1, respectiv:

Modernizarea, refuncționalizarea imobilului situat in B-dul Apicultorilor nr 1 in vederea utilizarii acestuia ca unitate de invatamant - Scoala Gimnaziala nr 6.



Construire ansamblu educațional compus din școală, grădiniță, căi de circulație, spații verzi, terenuri de sport, zone de joacă, corpuri de iluminat, spațiu parcare, gard incintă” – Greenfield



Construirea unui complex educational in cartierul Henri Coanda.



Construirea unor săli de sport pentru elevii unităților de învățământ:

- Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I

- Liceul Teoretic Nicolae Iorga

- Școala nr. 183

- Colegiul Grivita



Sistem de antiefracție pentru unitatile de invatamant din raza Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti", ransmite PNL într-un comunicat.









