Pensiile speciale, scandal de proporții în Parlament. Poziția partidelor: ”Acestea sunt pensii de serviciu”/ ”Vor trece decenii până la aplicarea integrală a legii”

UPDATE: Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat, luni, după adoptarea proiectului legii pensiilor speciale, că deciziile Curţii Constituţionale se pun în aplicare.



"Consider că deciziile Curţii Constituţionale se pun în aplicare. Mai mult, văd ipocriţii din Parlament care au detaliat în PNRR faptul că deciziile CCR se iau în considerare doar în ceea ce priveşte magistraţii. Nu ştiu dacă dumneavoastră aţi cunoscut acest lucru, vi-l aduc eu acum şi vi-l prezint. În PNRR e trecut de către foştii guvernanţi, de către USR, mai ales, fiindcă este la propunerea fostului ministru al Justiţiei, că deciziile Curţii se iau şi se aplică numai în ceea ce priveşte magistraţii. De aceea am ajuns în această situaţie", a afirmat Marcel Ciolacu, după votul din Camera Deputaţilor, conform Agerpres.



El a adăugat că fostul ministru al Justiţiei şi Cristian Ghinea "au introdus această excepţie în PNRR".



"Am spus foarte clar cine a creat acest lucru. Întrebaţi-l pe fostul ministru al Justiţiei şi pe domnul Ghinea când au făcut această excepţie în PNRR", a mai spus Ciolacu, întrebat pe această temă.

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, luni, proiectul legii pensiilor speciale, pe care l-a pus în acord cu decizia Curţii Constituţionale.



Au votat "pentru" 174 de deputaţi, 81 au votat "împotrivă", iar 17 s-au abţinut.



Proiectul de lege a fost adoptat fără modificări de fond faţă de forma pe care a adoptat-o Senatul săptămâna trecută. Curtea Constituţională a solicitat o serie de modificări ale legii doar în legătură cu pensiile de serviciu ale magistraţilor.

PSD

”Există pensii nesimțite?”

Preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor, Alfred Simonis, a declarat, în plenul Camerei, că proiectul legii privind pensiile speciale respectă atât solicitările Comisiei Europene, cât şi deciziile Curţii Constituţionale: "Există pensii nesimţite în România? Da. Sunt mai puţine pensii nesimţite în România astăzi decât erau anul trecut? Răspunsul e da. După intrarea în vigoare a acestei legi vor fi mai puţin nesimţite aceste pensii? Răspunsul e de asemenea, da. E suficient? Răspunsul e nu. Şi ăsta este adevărul. (...) Astăzi puţină lume ştie, pentru că nu vă convine să le spuneţi, în plată în România astăzi foştii parlamentari nu mai încasează pensii, nu mai au în plată pensii speciale. Astăzi în lege în vigoare, legea PSD. E uşor să tăiem, aşa cum am făcut-o cu pensiile parlamentarilor, toate pensiile speciale din România? Nu e uşor, pentru că e adevărat, pancartele dumneavoastră sunt foarte frumoase, dragi colegi, dar anul acela cât aţi fost la guvernare şi aţi condus Ministerul Justiţiei niciunul dintre dumneavoastră nu a protestat în faţa Ministerului Justiţiei cu pancarte sau nu a venit în Parlament cu pancartele pe care să scrie cât de mult şi cât de repede trebuie tăiate pensiile speciale”

”Nu putem să tăiem totul mâine”

El a adăugat că eliminarea tuturor pensiilor speciale nu se poate face aşa, "peste noapte". "Avem câteva decizii ale CCR care ne spun asta. Avem câteva legi în Parlament care au fost adoptate şi întoarse la CCR. Mai important decât toată retorica aceasta politică şi decât propaganda care se face, şi e firesc să fie aşa, avem un jalon PNRR, o reformă de care depind 2,8 miliarde de euro. Noi putem să hotărâm să tăiem totul mâine, legea va fi neconstituţională şi în consecinţă pierdem 2,8 miliarde de euro. Nu asta e soluţia. Această lege respectă şi solicitările Comisiei Europene, respectă şi deciziile CCR şi ne va face să luăm cei 2,8 miliarde de euro atât de necesari pentru România. E atât de simplu", a conchis Alfred Simonis, conform Agerpres.

PNL

Deputatul PNL Florin Roman a afirmat, luni, la dezbaterea din plen asupra proiectului legii pensiilor speciale, că românii trebuie să ştie că prin această lege nicio pensie a unui "special aflată în plată" nu va depăşi salariul şi "se fac paşi înainte pentru ca inechităţile să fie îndreptate".



El i-a criticat pe reprezentanţii USR, susţinând că aceştia sunt la fel de vinovaţi pentru pensiile speciale, pentru că nu au introdus eliminarea acestora în PNRR.



”Deci, nu fiţi ipocriţi”

"Vă întreb: nu aţi votat voi pensiile speciale la Consiliul Concurenţei, voi, cei de la USR? Şi acum veniţi şi spuneţi că nu vreţi pensii speciale. Dar, voi le-aţi votat, dacă aşa cum spuneţi alţii le-au inventat, voi le-ați votat. Deci, nu fiţi ipocriţi, stimaţi colegi, pentru că sunteţi la fel de vinovaţi, ca şi cei pe care-i acuzaţi că sunt la fel de 30 de ani. În altă ordine de idei, cine a introdus acest lucru în PNRR? Oare domnul Ghinea vă spune ceva, colegul dumneavoastră? Dacă domnul Ghinea spunea în PNRR: Tăiaţi pensiile speciale, astăzi Parlamentul probabil că trebuia să taie pensiile speciale. De ce n-aţi scris asta în PNRR? Vă place să vă lăudaţi cu Ghinea când e de bine, dar când e de rău, nu mai e Ghinea", a spus Roman.



El a mai susţinut că amendamentele USR la proiect ar fi dus la o lege neconstituţională, în cazul în care ar fi fost acceptate.

”Nu vor să schimbe nimic”



"Ceea ce au încercat astăzi colegii de la USR, pe tehnică legislativă, deci prin ceea ce au depus ei în comisii şi ceea ce fac ei, ei nu vor să se schimbe nimic. Ei vor ca lucrurile să rămână aşa, pentru că acele amendamente pe care USR le-a depus, dacă ar fi fost adoptate, am fi avut o lege neconstituţională şi concluzia este că nu s-ar fi schimbat nimic", a afirmat Florin Roman.



Potrivit acestuia, după adoptarea proiectului legii pensiilor speciale, "niciodată în România o pensie aflată în plată nu va depăşi salariul".



"Ce vreţi să-mi spuneţi, că asta nu este dreptate pentru pensionari? Ba da, este o dreptate pe care o facem pensionarilor de rând, care au tot dreptul să se simtă nemulţumiţi", le-a mai transmis Florin Roman celor de la USR.



El a mai susţinut că prin această lege se fac paşi înainte pentru îndreptarea inechităţilor.



"Românii trebuie să ştie că astăzi, prin această lege, nicio pensie a unui special aflat în plată nu va depăşi salariul, trebuie să ştie că asta a vrut şi Comisia Europeană şi Curtea Constituţională. Astăzi se fac paşi înainte pentru ca inechităţile să fie îndreptate, nu toate, dar e primul pas. Aşa să ne ajute Dumnezeu precum spunem adevărul fiecare", a adăugat Roman.

USR

"Încă un moment ruşinos pentru acest Parlament”

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, consideră că forma actuală a legii este de "menţinere a pensiilor speciale", fiind "cea mai sfidătoare de până acum".



"Încă un moment ruşinos pentru acest Parlament, încă un moment ruşinos al democraţiei româneşti postdecembriste. Această lege pe care o propuneţi votului astăzi şi împotriva căreia numai USR va vota, este legea menţinerii pensiilor speciale. Pensiile speciale sunt un cancer care macină solidaritatea, dreptatea, echitatea din această societate. Pensiile speciale spun aşa: dacă te numeri într-o serie de privilegiaţi, ai bătrâneţile îndestulate şi asigurate, dacă nu, cu necazul a 95% din români, ghinion, cum a spus preşedintele vostru, Iohannis", a afirmat Drulă, conform sursei citate.



El a susţinut că actuala coaliţie vrea să crească taxele ca să plătească aceste pensii speciale, care au ajuns la 13 miliarde de lei.



"Aţi avut o obligaţie în PNRR să treceţi aceste pensii la cel mai firesc şi normal principiu din lume, principiul contributivităţii, cât ai contribuit, atât să primeşti, la fel cum primesc 95% din români şi v-aţi bătut joc. Această formă, ultima formă a legii este cea mai sfidătoare de până acum. Nu numai că îi asiguraţi pe cei care au acum pensiile speciale că nu li se întâmplă nimic, dar 40 de ani de acum încolo - o bătaie de joc, da, voi care nu vă gândiţi nici la ce se întâmplă în ţară peste doi, peste trei, peste cinci ani - peste 40 de ani nu vor mai fi pensii speciale, conform acestei legi", a mai spus liderul USR.



Potrivit lui Drulă, vor creşte privilegiile faţă de acest moment.

UDMR

Proiectul pensiilor speciale nu oferă soluţiile aşteptate la inechităţile sociale, la deficitele bugetare şi la lipsa de încredere a cetăţenilor, a afirmat, luni, deputatul UDMR, Miklos Zoltan.

"Compensare înseamnă balans, înseamnă echilibru şi echitate, privilegiul înseamnă abuz moral sau de drept”



"Proiectul de lege pe care îl dezbatem nu oferă soluţiile aşteptate la inechităţile sociale, la deficitele bugetare şi la lipsa de încredere a cetăţenilor. Astfel, problema pensiilor de serviciu, aşa numitelor pensii speciale, pentru UDMR este şi a fost de foarte multă vreme una de echitate socială. Iar atunci când vorbim de pensii, automat vorbim despre echitate socială şi solidaritate între generaţii, contributivitatea fiind singurul criteriu acceptabil în stabilirea cuantumului acestei forme de asigurare pentru bătrâneţe", a declarat Miklos Zoltan în plenul Camerei Deputaţilor, la dezbaterea proiectului de lege privind pensiile speciale.

Potrivit acestuia, "în cazul de faţă este vorba despre privilegii şi nu despre compensaţii".



"Compensare înseamnă balans, înseamnă echilibru şi echitate, privilegiul înseamnă abuz moral sau de drept, ca de exemplu modul în care Justiţia îşi stabileşte pentru sine salariile şi diferenţele de recuperat din salarii în instanţă. În aceste condiţii e de înţeles motivul pentru care cetăţenii ajung să-şi piardă încrederea în adresarea justiţiei", a adăugat deputatul UDMR.



”Vor trece decenii până la aplicarea integrală a legii”

El a subliniat că "principiul contributivităţii este ignorat, iar numeroase categorii de pensionari vor beneficia şi pe mai departe de sume cu mult peste nivelul la care ar fi îndreptăţite ca rezultat al contributivităţii la bugetul asigurărilor sociale".



"Soluţia adoptată în privinţa impozitării veniturilor suplimentare pe partea necontributivă a pensiilor este ridicolă. UDMR propusese o impozitare drastică a tuturor veniturilor care depăşesc indemnizaţia preşedintelui, dar în condiţiile proiectului de lege de faţă impozitarea suplimentară abia dacă "zgârie" un pic sumele mari. La pensie de 22.000 de lei impozitul plătit în plus va fi de circa 1.600 de lei (...) Reforma va fi cu efect întârziat. Vor trece decenii până la aplicarea integrală a legii, ceea ce echivalează cu alte decenii în care inechităţile din sistem vor persista. Din păcate, nu vedem aşteptările sociale de echitate împlinite. Stimaţi colegi, afirmăm răspicat că cei care trebuie să îşi asume răspunderea pentru corectitudinea, justeţea şi constituţionalitatea proiectului de lege care a fost votat în comisiile de specialitate, în varianta reprezentaţiilor puterii, sunt ministrul Justiţiei şi ministrul Muncii" a transmis Miklos Zoltan, conform Agerpres.

AUR

Preşedintele AUR, deputatul George Simion, a spus că deputaţii din grupul său vor vota împotriva proiectului de lege privind pensiile speciale, pentru că "taie doar 10% din cuantumul pensiilor speciale" şi are o formă "inacceptabilă".

”Acestea sunt pensii de serviciu”





"Domnule Cătălin Dulă, sper că şi anul viitor o să luptaţi pentru tăierea pensiilor speciale, când nu veţi mai fi în Parlament. Aţi comis o eroare, nu doar dumneavoastră veţi vota împotriva acestei forme a legii care taie doar undeva la 10% din cuantumul pensiilor speciale. O să aşteptăm şi vom cere supunerea la vot amendamentelor noastre care au fost respinse în comisii. Colegii noştri au votat la Senat în speranţa că orice tăiere din pensiile speciale este bună, dar forma asta este inacceptabilă şi AUR se opune acestei forme prin care vă faceţi că faceţi", a spus Simion în plenul Camerei Deputaţilor.



El a adăugat că prin această lege nu este tăiată nicio pensie specială şi, mai rău, pune categorii întregi sociale "în tagma jefuitorilor".



"Aţi spus aici poliţişti, militari care au pensii de 3.000 - 3.500 de lei şi teoretic ar fi speciali. Acelea sunt pensii de serviciu şi nu faceţi ce ar trebui să faceţi, nu tăiaţi pensiile nesimţite de 7.000, 8.000, 10.000 de euro. Cu asta avem a ne lupta şi asta trebuia să faceţi dacă voiaţi să vă luaţi rolul în serios", a încheiat Simion.

