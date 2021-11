Pavel Bartoș, de nerecunoscut. Cum arată acum, după ce a slăbit enorm pentru un rol: Să fiu sincer, a început să-mi placă

Pavel Bartoș este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți actori și prezentatori din România. Prezentator al emisiunilor "Masked Singer România", dar şi "Românii au talent" şi actor la teatrul Odeon, Pavel Bartoş și-a surprins fanii când a apărut în filmulețele speciale pentru sărbători realizate de PRO TV.

În vârstă de 46 de ani, Pavel Bartoş a slăbit enorm și a povestit de ce a recurs la această schimbare spectaculoasă

"Gândul cu care am început a avut legătură cu rolul Ramon, din filmul meu cu acelaşi nume, pentru ale cărui filmări voi începe treaba în luna martie. Iniţial, trebuia să le începem în noiembrie, dar din cauza condiţiilor actuale am fost nevoiţi să le amânăm", a declarat Pavel Bartoș, pentru click.ro.

Cum a reușit să slăbească 12 kilograme

"Procesul de slăbire a început undeva prin luna august, deci nu a fost ceva care s-a întâmplat brusc. Nu am avut un regim anume, ci am început să fac sport şi să am mai multă grijă la ceea ce mănânc. În total, am slăbit undeva la 10 – 12 kg, exact cam cât plănuisem la început. Să fiu sincer, a şi început să-mi placă: am alt tonus, mă simt mai bine, deci mi-e mult mai uşor să mă şi menţin", a completat celebrul prezentator.

Potrivit actorului, nu are probleme de sănătate și nici nu vrea să slăbească mai mult, însă continuă să facă sport. Urmăritorii de pe rețelele de socializare au observat deja că Pavel Bartoș a început să meargă des la sală, mai ales atunci când are timp liber.

De asemenea, atunci când îi permite programul, face plimbări dese prin oraş cu bicicleta împreună cu una dintre fiicele sale, Rita.

"Mă bucur că i s-a întâmplat (n.r.: că a devenit tătic)! E parte din familia mea și parcă zici că fratele, sora, cineva tare drag mie mi-a facut o bucurie. Erau foarte emoționați (n.r.: Gina și Smiley), el nu realizează că de vreo nouă luni are o față schimbată, de om fericit', a spus Pavel Bartoș, conform Viva.ro.