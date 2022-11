Parlamentul a hotărât: Mai multe categorii de persoane vor avea obligația să-şi depună declarația de avere și de interese

Un proiect de lege care prevede extinderea obligației depunerii declarației de avere și de interese a fost adoptat de Camera Deputaţilor. Printre noile categorii de persoane care sunt vizate de acest proiect de lege se numără și președinții federațiilor sportive, conform Știri pe Surse. Proiectul completează lista categoriilor de persoane care au obligația declarării averii și a intereselor cu următorii: „preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii generali, directorii economici şi/sau trezorierii federaţiilor sportive naţionale, ai Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi ai Comitetului Naţional Paralimpic”, se arată în proiectul de lege. Legea merge spre promulgare la șeful statului.

La ce folosesc declarațiile de avere și de interese

Declarațiile se depun de o listă lungă de funcționari publici și demnitari, anual sau le preluarea unei funcții noi. Candidații la alegeri completează la rândul lor o declarație când depun și restul de documente.

Declarația de interese ne poate arăta dacă persoana respectivă este acționar sau asociat la o firmă sau companie națională, dacă are funcția de membru în organele de conducere, administrare sau control ale unei societăți comerciale, regie autonomă sau companie națională etc sau dacă are funcție de conducere într-un partid.

Declarația de avere ne arată bunurile mobile sau imobile deținute, active financiare (conturi, fonduri de investiții, forme de economisire sau investire însumate peste 5000 EUR; plasamente, investiții directe sau împrumuturi acordate peste 5000 EUR); cadouri, servicii sau avantaje de care a beneficiat a căror valoare individuală depășește 500 de EUR; datorii; veniturile sale și ale membrilor familiei.

Declarațiile ne pot arăta, așadar, dacă persoana respectivă sau membrii familiei au interese sau venituri de la anumite firme. De asemenea, declarațiile ne pot demonstra comparativ cum s-a îmbogățit o persoană. Dacă vedem că la intrarea în funcție nu are terenuri, case sau mașini, iar după 2-3 ani de mandat observăm că apar bunuri în declarație, ne putem pune anumite întrebări, de unde provin acei bani. Dacă are o firmă (personal sau prin familie și apropiați), ne putem uita la activitatea acesteia.

