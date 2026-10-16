Paolo Zampolli, emisarul care l-a sunat în direct pe Nicușor Dan, revocat din funcție de Administrația Trump

Foto Facebook Paolo Zampolli Paolo Zampolli și Nicușor Dan

Paolo Zampolli și Christopher Landau, doi dintre oamenii numiți în funcții de rang înalt de președintele Donald Trump, sunt implicați într-un conflict care durează de mai multe luni. Disputa include acuzații privind scurgeri de informații către presă și amenințări „bizare” cu procese pentru defăimare. Totul a pornit de la e-mailuri care, uneori, îi includeau pe mai mulți oficiali ai Administrației Trump.

Conform mesajelor obținute de Politico, acest conflict îi are în centru pe Paolo Zampolli, un prieten personal al lui Trump și trimis special în cadrul Departamentului de Stat, și pe Christopher Landau, adjunctul secretarului de stat. E-mailurile sunt dintr-o perioadă de aproape un an și arată că Zampolli și Landau au opinii divergente în privința ierarhiei și a lanțului de comandă.

Landau îi reproșează lui Zampolli că trebuie să se limiteze la atribuțiile sale în domeniul problemelor culturale. Disputa escaladează însă, transformându-se în schimburi de replici dure și acuzații, care nu au fost dovedite.

Ce se arată în mesajele dintre Landau și Zampolli

Mesajele ies în evidență nu doar prin tonul lor extrem de ostil la nivel personal, ci și prin faptul că, în anumite momente, până la 16 oficiali sau chiar mai mulți din administrație au fost incluși în lanțurile de e-mailuri. În cel puțin o ocazie, disputa s-a extins și asupra comunicărilor cu un înalt oficial străin. Aceasta a oferit o perspectivă asupra canalelor diplomatice neoficiale și delicate prin care Departamentul de Stat ține legătura cu aliații în legătură cu presupuse încălcări ale protocolului diplomatic.

Landau îi scrie lui Zampolli să se ocupe doar de diplomația culturală



„Prin prezenta, îți ordon, încă o dată, să încetezi imediat orice activitate legată de ORICE probleme care nu sunt direct legate de diplomația culturală, inclusiv fiecare dintre problemele pe care le-ai menționat în e-mailurile tale recente”, i-a scris Landau lui Zampolli într-un e-mail din 14 noiembrie 2025.



„Nu ai nicio autoritate să te implici în NICIO problemă de politică externă care nu ține de diplomația culturală, inclusiv în toate problemele pe care le-ai menționat”, a scris acesta.

Zampolli: „Tot ceea ce am făcut, el a încercat să distrugă”

În două interviuri telefonice aprofundate acordate publicației POLITICO, dintre care unul a durat peste 45 de minute, Zampolli și-a continuat criticile la adresa lui Landau, afirmând că acesta „mă atacă încă din prima zi” și că „tot ceea ce am făcut, el a încercat să distrugă”.



„Cu siguranță, are o problemă cu mine”, a declarat el. „Ceea ce face a scăpat complet de sub control, iar eu îmi exercit funcția atât timp cât am încrederea președintelui Statelor Unite ale Americii. Singura persoană care îmi poate acorda această funcție și care mă poate revoca este președintele Americii.”



Landau, care până în luna iulie a coordonat direct activitatea lui Zampolli, nu a răspuns solicitărilor de a comenta situația.



Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat într-un comunicat: „Adjunctul secretarului de stat, Landau, se concentrează pe asigurarea unei bune colaborări în cadrul departamentului, pentru a pune în aplicare prioritățile de politică externă ale președintelui Trump și ale secretarului Rubio. Acest lucru include și supravegherea trimișilor speciali.”

Mesaje „jenante”, calificate de Administrația Trump

Un oficial al administrației, familiarizat cu schimburile de e-mailuri, a descris atacurile reciproce ca fiind „caricaturale și jenante”.

Landau a fost ambasadorul Statelor Unite în Mexic în timpul primei administrații Trump și a studiat la Harvard, înainte de a deveni asistent juridic al unui judecător de la Curtea Supremă a SUA și, ulterior, partener în cadrul unor mari firme de avocatură.

Deși este încadrat în Departamentul de Stat, Zampolli, care anul trecut a publicat pe rețelele sociale un mesaj în care afirma că „nu am avut niciodată un șef în viața mea”, a lăsat să se înțeleagă public că organigramele birocratice obișnuite nu i se aplică.



„Șeful meu numărul unu este președintele Americii”, i-a declarat Zampolli publicației Financial Times. „Îmi primesc instrucțiunile de la Casa Albă, de la Departamentul Comerțului și de la Departamentul Războiului [...] orice poate contribui la promovarea agendei «America First» (America pe primul loc).”

Zampolli, postări despre întâlnirea cu ministrul Energiei din României



Cu toate acestea, numeroase postări ale sale de pe Instagram par să confirme afirmațiile lui Landau potrivit cărora Zampolli și-a depășit cu mult atribuțiile în domeniul problemelor culturale. Printre acestea se numără postări despre întâlnirea cu ministrul Energiei din România, implicarea în chestiuni legate de energia nucleară în Ungaria, participarea la reuniuni ale Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, întâlnirea cu directorul pentru investiții străine directe al Emiratelor Arabe Unite și chiar discuțiile cu un oficial argentinian despre modalitățile prin care astronauții acestei țări ar putea fi trimiși în spațiu.



În schimburile de e-mailuri, Zampolli și-a apărat acțiunile, scriind într-unul dintre mesaje că nu este de acord cu afirmația potrivit căreia „activitatea sa s-ar fi îndepărtat de interesele președintelui”. El a invocat și eforturile sale legate de un acord cu Boeing, care a generat locuri de muncă și a fost salutat de Trump.



„Ar trebui să fie ocupat să-și facă griji pentru carierele profesionale și pentru sondajele de opinie”, a declarat Zampolli pentru POLITICO, referindu-se la Landau, și nu „la unul dintre cei mai loiali prieteni ai președintelui”.

Trump, nemulțumit de disputa dintre Landau și Zampolli



Zampolli a afirmat că disputa a ajuns până la Trump, care „a fost nemulțumit încă din prima zi de ambele părți și a fost foarte mulțumit când, se pare, am făcut pace”.



În iulie, Zampolli a spus că Dan Scavino, directorul pentru personal prezidențial, i-a spus că, în loc să raporteze direct lui Landau, urma să raporteze lui Sarah Rogers, subsecretar de stat pentru diplomație publică, care, la rândul ei, îi raportează lui Landau. Un oficial de la Casa Albă a afirmat că biroul pentru personal prezidențial nu a schimbat niciodată persoana căreia Zampolli trebuie să îi raporteze, dar nu a oferit alte comentarii.

Controverse cu vizitele în Balcani



În februarie, Zampolli și Landau au intrat în conflict după ce Zampolli a călătorit în Balcani, unde s-a întâlnit inclusiv cu șeful guvernului Republicii Srpska, o entitate din Bosnia și Herțegovina condusă de sârbi și favorabilă Rusiei.



Doi dintre principalii consilieri politici ai lui Trump, Chris LaCivita și James Blair, s-au confruntat cu critici după ce au călătorit în această toamnă în Republica Srpska pentru a oferi consultanță guvernului în vederea realegerii acestuia.



În timpul vizitei sale, Zampolli a discutat despre finanțarea unor proiecte solare și hidroelectrice, potrivit unui comunicat de presă al guvernului, publicat la 10 februarie, care îl descria ca fiind „un diplomat extrem de important și influent în numeroase sfere ale societății”.

Câteva zile mai târziu, Landau i-a trimis un e-mail ministrului sârb de Externe, Marko Đurić, avertizându-l să nu colaboreze cu Zampolli în chestiuni care depășesc atribuțiile acestuia în domeniul cultural. Landau a precizat că Departamentul de Stat îi autorizase lui Zampolli călătoria la Belgrad după ce ministerul sportului din guvernul sârb îl invitase. Cu toate acestea, Landau a menționat că tocmai aflase că Zampolli luase legătura cu Đurić, cu ministerul acestuia și cu alți reprezentanți ai guvernului sârb din domeniul economic și politic.



„Aceste contacte nu au fost autorizate de noi și am vrut să înțelegeți că el nu are absolut nicio autoritate de a vorbi în numele administrației noastre în afara domeniului afacerilor culturale”, a scris Landau într-un e-mail transmis și altor oficiali ai administrației. „Îmi cer scuze dacă vizita sa a provocat vreo confuzie.”



Nu se știe dacă Đurić a răspuns și nici în ce mod ar fi făcut-o, iar un purtător de cuvânt al ambasadei Serbiei nu a răspuns solicitării de a comenta situația.

Zampolli a declarat pentru POLITICO că mai mulți miniștri de externe din alte țări îi spuseseră că Landau nu dorea ca aceștia să se întâlnească cu el, dar a precizat că nu știa că Landau îl contactase pe Đurić.



Într-un alt e-mail, Zampolli a scris că era nemulțumit deoarece Landau ar fi împiedicat vizita sa în Albania, planificată în cadrul unei inițiative de diplomație sportivă. El a scris: „Ați putea, vă rog, să-mi explicați acțiunea dumneavoastră înainte să discut cu președintele Statelor Unite?”

Zampolli a afirmat că, în opinia sa, conflictul a început după ce Landau i-a ignorat recomandarea de a menționa fentanilul într-un discurs susținut anul trecut în fața Adunării Generale a Organizației Statelor Americane.



„Nu a vrut să includă fentanilul, iar eu i-am spus: «Nu, acest lucru este foarte important»”, a declarat Zampolli. „Acela a fost primul nostru conflict pe tema fentanilului și, de atunci, mi-a făcut viața un calvar.”

Schimb de mesaje extrem de tensionat pe 19 iunie



Într-un schimb de mesaje deosebit de tensionat, din 19 iunie, Zampolli i-a cerut lui Arne Baker, inspectorul general al Departamentului de Stat, să deschidă o anchetă asupra lui Landau, plângându-se că acesta îi restrângea autoritatea. Zampolli a solicitat o întâlnire cu Baker pentru a-și prezenta preocupările legate de Landau. Un purtător de cuvânt al inspectorului general a refuzat să comenteze dacă a fost deschisă vreo anchetă.



În aceeași zi, Zampolli l-a acuzat pe Landau că ar fi fost sursa unui articol publicat de The New York Times, „care a provocat daune ireparabile Primei Doamne și familiei mele”. Zampolli nu a precizat la ce articol din The Times se referea.



Cu toate acestea, cu câteva luni înainte, în martie, publicația relatase că, în timpul unei dispute privind custodia copilului, Zampolli ar fi cerut Serviciului pentru Imigrare și Vamă al SUA (ICE) să o deporteze în Brazilia pe Amanda Ungaro, mama fiului său, pentru a-și spori șansele de a obține custodia fiului lor adolescent. Articolul o menționa în treacăt și pe Melania Trump. Zampolli a negat că ar fi cerut vreodată ca ICE să o rețină pe Ungaro.



În e-mailul adresat lui Landau, care a fost trimis și altor 16 oficiali, Zampolli l-a acuzat pe acesta de „încălcarea încrederii”, dar și de încălcarea regulamentelor Departamentului de Stat, care interzic comunicarea cu presa fără aprobarea prealabilă a departamentului de presă al instituției.



„În general, Departamentul de Stat este impecabil, profesionist și nu se coboară la astfel de lucruri, iar acest episod contrastează amuzant cu imaginea sa obișnuită”, a declarat oficialul, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a putea discuta despre conflictul intern.

Zampolli, dat afară. ”Nu mai este angajat al guvernului”

La câteva ore după publicarea acestui articol, un oficial american a declarat că „statutul lui Zampolli de trimis special a fost revocat și că acesta nu mai este angajat al guvernului”.

Zampolli, fost agent de modele, a reprezentat-o pe Melania Trump, soția președintelui Donald Trump, la New York, în anii 1990, și a făcut cunoștință între aceasta și Trump la o petrecere.

În timpul primului său mandat prezidențial, Trump l-a numit pe Zampolli în consiliul de administrație al Kennedy Center, iar în actuala administrație l-a desemnat reprezentant special al Statelor Unite pentru parteneriate globale.



Într-unul dintre e-mailuri, Landau a precizat că, potrivit notificării transmise de administrație Congresului, „obiectivul principal [...]” al funcției lui Zampolli „este reprezentarea Statelor Unite la evenimente culturale internaționale și dezvoltarea de parteneriate culturale la nivel mondial”.

„Dezvăluirile neautorizate de natura celor pe care le-ați făcut sunt supuse în mod expres unor măsuri disciplinare, inclusiv sesizarea Biroului pentru Securitate Diplomatică”, a scris Zampolli. „Acestea sunt abateri care pot duce la concediere.”

El a precizat că ar prefera să rezolve situația discret, pentru a evita prejudicierea suplimentară a administrației și a departamentului.

Landau nu a primit bine acuzația lui Zampolli privind scurgerea de informații



„Amenințările și acuzațiile dumneavoastră devin din ce în ce mai bizare, defăimătoare și nepotrivite pentru a fi difuzate pe scară largă prin e-mail”, a răspuns Landau. „Nu am nicio idee despre ce vorbiți și neg categoric că aș fi fost sursa vreunei informații.” (În interviu, Zampolli a declarat că încă este convins că Landau a fost sursa informațiilor pentru The New York Times și că nu crede dezmințirea acestuia.)



Landau a adăugat că, în calitate de superior ierarhic al lui Zampolli, îi ordona să nu mai trimită „e-mailuri incoerente și lipsite de discernământ până când voi primi instrucțiuni suplimentare de la Casa Albă cu privire la modul în care trebuie să procedez”.



Întrebat dacă Landau are dreptate când afirmă că administrația ar trebui să informeze Congresul în cazul extinderii atribuțiilor sale, Zampolli a spus că adjunctul secretarului de stat nu înțelege procedura. Reprezentantul special al SUA pentru parteneriate globale, Paolo Zampolli, coboară dintr-o mașină în timpul vizitei sale la Belgrad, Serbia.

„Vreți să tai panglici la inaugurarea muzeelor?”

„Arte și cultură? Despre ce vreți să vorbesc eu, despre arte și cultură? Vreți să tai panglici la inaugurarea muzeelor?”, a declarat el. Referindu-se la notificarea transmisă Congresului, potrivit căreia atribuțiile sale urmau să fie limitate la afacerile culturale, acesta a spus: „Nici măcar nu am citit notificarea. Nu știu nimic despre ea. [...] De ce nu au modificat-o?”



El a afirmat că ar fi bucuros să explice în fața Congresului că activitatea sa a contribuit la crearea unui număr mare de locuri de muncă. „Dacă cei din Congres mă întreabă ce am făcut, le spun: am vândut Boeing. Câte? O mulțime de avioane. Ce fel de avioane? Avioane mari”, a declarat el, referindu-se la contribuția sa la obținerea, de către Boeing, a unei comenzi de avioane în valoare de mai multe miliarde de dolari din partea Uzbekistanului, la începutul acestui an. „Poate ar trebui să-mi ridice o statuie.”



În iulie, Zampolli i-a trimis lui Scavino un link către un articol publicat de Axios, cu titlul „Cum un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat a acționat «pe cont propriu» în privința planurilor lui Machado pentru Venezuela”, care îl viza pe Landau.



„Acesta este doar un exemplu minor al modului în care adjunctul secretarului continuă să submineze agenda președintelui și a secretarului de stat”, a scris Zampolli.



Zampolli a declarat că a încercat în repetate rânduri să se întâlnească cu Landau, însă adjunctul secretarului de stat a acceptat să se întâlnească cu el doar de două ori. „Voiam doar să stau de vorbă cu omul”, a spus el, adăugând ulterior: „Nu a avut niciodată timp să se întâlnească cu mine. Este un om ocupat, bravo lui. Nu că mi-aș fi dorit neapărat să mă întâlnesc cu el”.

Amintim și vizitele lui Paolo Zampolli în România, care au avut trei componente principale: contacte politice la nivel înalt, promovarea cooperării energetice româno-americane, dar și susținerea unui proiect simbolic dedicat relației bilaterale. Prezența sa alături de președintele României, ministrul Energiei și primarul Sectorului 4 indică acces la mai multe cercuri instituționale românești.

Zampolli l-a sunat pe Nicușor Dan în direct, în timpul unei conferințe de presă

Pe 27 august 2026, Paolo Zampolli l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe de presă, chiar de pe șantierul viitorului Parc al Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump”, din Sectorul 4 al Capitalei.

Președintele Nicușor Dan nu a răspuns inițial, însă a revenit cu un apel după aproximativ un minut. Zampolli a pus telefonul pe difuzor, iar jurnaliștii au auzit conversația. Zampolli i-a transmis că Donald Trump i-a cerut personal să-i mulțumească lui Nicușor Dan și poporului român pentru proiectul parcului. Președintele i-a răspuns că se afla la Chișinău, pregătindu-se să se întâlnească cu Maia Sandu.



Zampolli a spus că speră să viziteze parcul alături de Nicușor Dan la o viitoare vizită în România și că așteaptă să se întâlnească din nou cu el la New York.