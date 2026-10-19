Oricine poate fi următoarea victimă. Soția lui Cezar Osiceanu, lovită de o trotinetă pe trotuar / foto

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Pilotul Cezar Osiceanu a relatat un incident petrecut pe un trotuar din Piața Victoriei din București.

Soția sa a fost lovită de o tânără care circula cu trotineta. Tânăra a acroșat și alți pietoni, într-o zonă în care nu există o bandă marcată pentru bicicliști.

Cezar Osiceanu a zis că tânăra se deplasa cu viteză. Făcea slalom printre pietoni, dinspre Springtime către banca UniCredit.

„M-a șters pe mine venind din sens contrar, a lovit-o pe soția mea și apoi pe alte două doamne în vârstă care circulau pe trotuar în sensul ei de mers”, a povestit pilotul.

După incident, tânăra a intrat într-un magazin. Pilotul Cezar Osiceanu a zis că fata a încercat astfel să evite să fie oprită.

„A fugit în interiorul buticului ca să nu fie prinsă și după 10 minute a reluat alergarea ei cu trotineta pe trotuar”, ne-a povestit el.

Cezar Osiceanu a mai zis că pe trotuarul respectiv nu este marcată o bandă pentru bicicliști și că soția sa a mai trecut printr-un asemenea incident.

„Precizez că pe acest trotuar nu este marcată nicio bandă pentru bicicliști și că este a doua oară când este lovită soția mea”, a mai zis Cezar Osiceanu.

Unde e riscul cel mai mare pentru pieton? Pe trotuar, unde îl lovește trotineta care vâjâie fără limită de viteză.

Brașov, un exemplu pentru București



Problemele provocate de folosirea și parcarea trotinetelor electrice au dus la măsuri restrictive în Brașov. În noiembrie 2024, autoritățile locale au suspendat serviciile de închiriere a acestora pe domeniul public. Decizia a vizat flotele operatorilor de închiriere, fără să reprezinte o interdicție generală pentru trotinetele personale.

În vara anului 2025, reluarea activității era în continuare blocată. Reprezentanții municipalității spuneau că operatorii trebuie să prezinte soluții concrete pentru gestionarea serviciului, în special în privința locurilor în care sunt lăsate trotinetele după utilizare. Autoritățile reclamau prezența acestora pe trotuare, pe carosabil, pe locurile de parcare și în spațiile verzi.

Suspendarea a provocat și nemulțumiri în rândul utilizatorilor. La 16 iulie 2025, peste 14.000 de locuitori și vizitatori ai Brașovului semnaseră o petiție prin care solicitau reluarea serviciilor. Inițiatorii arătau că autorizația de funcționare a operatorilor nu fusese reînnoită.

Ciprian Ciucu ia în calcul interzicerea completă a trotinetelor electrice în Bucureşti



Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat că ia în calcul interzicerea completă a trotinetelor electrice în Bucureşti.



„Câţi oameni mai trebuie să moară ca să interziceţi trotinetele electrice în Bucureşti, cum s-a întâmplat şi în alte capitale mari ale Europei?", a întrebat Bogdan Chirieac într-un interviu DC News.

„Evaluăm acest lucru. Momentan, am dat un regulament ca să fie foarte clar că nu mai au voie în parcuri. Nu mai e voie cu trotineta electrică în parc. În acest moment, evaluez la modul serios să le interzicem. Acum, doar le taxăm, pentru că ele nu erau nici taxate. Să foloseşti domeniul public fără să fii taxat nu mi se pare ok. Le reglementăm mai bine, nu mai au voie în parcuri şi le taxăm. Astea sunt măsurile de acum. Dar scopul nu e neapărat taxarea, ea trebuia doar să se întâmple, nu înţeleg de ce nu s-a întâmplat până acum.

Scopul este să vedem ce se întâmplă cu aceste trotinete. Pentru că sunt unii care sunt teribilişti, care le folosesc şi merg foarte mult cu ele, cu multă viteză, iresponsabil. Acum sunt cele care aparţin unor firme de închiriat, dar mai sunt şi cele private. Să vedem dacă pot fi interzise printr-o hotărâre de Consiliu Local. Pentru că, de foarte multe ori, în România subsidiaritatea nu există, iar Parlamentul îşi arogă drepturi pe care nu ar trebui să şi le aroge. Şi atunci, e posibil ca, dacă nu există o lege naţională, să nu ai voie să le interzici la nivel local. Aici va trebui să evaluăm dacă putem face asta", a declarat Ciprian Ciucu, în exclusivitate pentru DC News.

„Trotinetele electrice unde să circule, până le interziceţi cu totul, cum s-a întâmplat în atâtea capitale? Pe trotuar, printre pietoni, sau pe şosea, printre maşini?", a mai întrebat Bogdan Chirieac.

„Dacă sunt pe trotuar, printre pietoni, îi lovesc pe pietoni, dacă sunt pe şosea, îşi pun ei viaţa în pericol. Oricum o dai, tot nu e bine", a mai precizat primarul general.

Trotinetele electrice de închiriat au fost interzise în parcurile administrate de Primăria Capitalei

Trotinetele electrice de închiriat au fost interzise în parcurile administrate de Primăria Capitalei. Cele care aparţineau persoanele fizice erau deja interzise, din octombrie 2025.



Pentru prima perioadă a anului 2026, au fost înregistrate 218 accidente pentru conducătorii de biciclete, cu +16% faţă de aceeaşi perioadă din anul trecut, iar la trotinete electrice 119 accidente, +32% faţă de anul trecut. Sunt accidente cu consecinţe grave. Dacă ne raportăm la accidente uşoare, cu răniţi uşor, statistica e mult peste. Bicicliştii au fost implicaţi în 1758 accidente, +7% faţă de anul trecut, şi 1064 accidente rutiere cu trotinete electrice.

Raed Arafat, secretar de stat în MAI şi şeful DSU, a tras şi el un semnal de alarmă în ceea ce priveşte trotinetele electrice.

„Când eşti pe trotinetă, motocicletă, bicicletă, ce trebuie să înţelegi, chiar dacă eşti copil, e că eşti un proiectil care călătoreşte cu viteză, chiar până la 30-35 km/h. Aşa se merge şi pe trotuar. Dacă loveşti ceva şi cazi, trebuie să înţelegi că tu cazi cu viteza de 35 km/h neprotejat. Dacă nu ai nici cască, riscul este să rămâi cu sechele foarte grave, sau chiar să mori. Dacă loveşti altă persoană, e posibil să ucizi acea persoană sau să o răneşti foarte grav", a declarat Raed Arafat.