Orban speră că Forța Dreptei ajunge până la 10% la europarlamentare

Forţa Dreptei are ca obiectiv obţinerea unui procent între 7% şi 10% la alegerile europarlamentare de anul viitor, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, preşedintele acestei formaţiuni politice, Ludovic Orban, conform Agerpres. El susţine că Forţa Dreptei este partidul cu cea mai rapidă creştere din România.



"Obiectivul nostru este să luăm între 7 şi 10 procente la europarlamentare. Un scor bun la europarlamentare va potenţa o creştere mai rapidă ulterioară. Sunt un om realist. Nu îmi fixez obiective să iau 90% sau 15%. Suntem un partid în curs de dezvoltare", a afirmat Orban.



Potrivit acestuia, Forţa Dreptei are deja organizaţii constituite în aproximativ 500 de unităţi administrativ teritoriale din totalul celor 3.300 din România.



"Suntem un partid care are un an şi trei luni vechime. Niciun alt partid nu s-a dezvoltat atât de repede, iar dezvoltarea este în nişte condiţii de ostilitate maximă, pentru că PSD - PNL calcă în picioare pe oricine are altă opinie şi pe oricine încearcă să îşi exprime o opinie critică faţă de ei", a adăugat liderul Forţei Dreptei.

Ludovic Orban și-ar dori eliminarea voucherelor de vacanță

PSD- PNL "s-a remarcat prin creşterea numărului de angajaţi în sectorul public", spune președintele Forței Dreptei. "De când au venit la putere au angajat peste 35.000 de oameni. Guvernarea PSD- PNL este guvernarea care a avut cel mai mare ritm de angajare în sectorul public lunar, aproximativ 2.000 de angajaţi lunar", a adăugat Orban.



Referindu-se la tichetele de vacanţă, Ludovic Orban a susţinut că acestea trebuie eliminate, pentru că au creat discriminare între sectorul public şi cel privat. Orban a spus că banii acordaţi firmelor din HoReCa, prin tichetele de vacanţă, nu au fost utilizaţi în investiţii, ci "nu au făcut decât să crească tarifele".

