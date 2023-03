Oana, sora Deliei, îi răspunde mamei sale, Gina Matache: Nu mi se pare corect felul în care a procedat. Nu s-ar fi ajuns la starea asta de "hate general"

"Aș aprecia dacă v-ați spune părerea. Pentru asta am postat! E un ajutor pentru mine să pot să văd adevărul. Nici mie nu-mi place că fac asta, dar copiii trebuie protejați. Sincer, credeam că sunt eu cu capul… Și mie mi se pare că e anturaj prost. Și mai grav e că nu realizează! (…)

E vorba doar de faptul că exemplarul acesta nu trebuie să stea în preajma celor mici. Copilul meu e important pentru mine și fac tot ce pot să-i deschid ochii. Copiii au un tată exemplu de eleganță cu principii sănătoase. Vine freză-n vânt și se duce naibii ce au construit părinții. Chiar mulțumesc pentru sfat, dar numai după ce am epuizat toate argumentele am luat această decizie.

Voiam și alte păreri pentru că mă depășește. Da, aveți dreptate și nu sunt cea mai fericită cu alegerea asta, dar dacă vede sper să se trezească. A fost un ultim efort să o trezesc. Nu comunică cu nimeni! Probabil doare ce zic, dar nu trebuia să despartă familia asta. Divortați nu sunt și e pasibilă de lucruri rele. Să nu fie nevoie, dar cum se comportă lasă de dorit. Pe mine mă bucură că am vorbit”, a transmis Gina Matache.CITEŞTE MAI MULTE AICI

Oana Matache a reacţionat pe Instagram: Nu mi se pare corect felul în care mama a procedat

"M-am abţinut până acum de la declaraţii, pentru a nu da apă la moară acestui scandal (pe care nu l-am început eu to begin with), dar deja situaţia a scăpat de sub control şi mă văd nevoită să acţionez.

Am fost blamată public pentru acţiunile pe care le-am efectuat în ultima vreme, şi mi se pare ireal cum cineva poate să creadă că sunt în stare să-mi pun copiii în pericol sub orice formă.

În afară de mama, toate persoanele din jurul meu l-au cunoscut pe partenerul meu şi nimeni nu a avut aceeaşi părere pe care şi-a format-o majoritatea media în legătură cu relaţia noastră. Acest înveliş de "catastrofă" pus în jurul acţiunilor efectuate de mine deja devine obositor şi tulburător atât pentru mine, cât şi pentru copii şi pentru persoanele implicate în viaţa mea.

Nu cred că nimeni are dreptul să judece o femeie atât de aspru, să o blameze pentru alegerile făcute în viaţă şi să o jignească în repetate rânduri în aşa hal cum au făcut-o anumite persoane. Îmi doresc foarte mult ca acest scandal să ia final. Nu cred că priveşte pe nimeni felul în care aleg să-mi trăiesc viaţa şi să îmi educ copiii", a scris Oana pe Instagram.

Aceasta a afirmat şi că fostul său soţ are tot timpul acces la copii, astfel că nu sunt probleme în acest sens. În plus, aceasta dezaprobă modul în care a acţionat mama sa.

"Eu şi fostul meu soţ am rămas în relaţii bune, comunicăm, are acces la copii şi control asupra situaţiei şi nici el, nici eu, nu am permite ca "un personaj problematic" să fie în prezenţa copiilor noştri şi să aibă acces la ei.

Nu mi se pare corect felul în care mama mea a procedat, şi nu consider că s-ar fi ajuns la această stare de "hate general", dacă nu ar fi învelit personajul partenerului meu într-o imagine problematică fără nicio dovadă sau fără a-l cunoaşte personal măcar", a concluzionat Oana Matache.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News