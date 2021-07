Oana Cuzino, DEMISIE de la PRO TV după 18 de ani. Prima reacție: Punem PUNCT, și-a atins limitele

Tot mai multe vedete renunță la PRO TV. După Florin Călinescu, o nouă vedetă și-a anunțat plecarea, după 18 ani pe micile ecrane.

Este vorba despre Oana Cuzino, prezentatoarea celebrei emisiuni medicale de la postul TV. Astfel, PRO TV întrerupe producția emisiunii ”Ce se întâmplă, doctore?”.

Mesajul publicat de Oana Cuzino

"Dragii mei prieteni, după 18 ani de colaborare cu PROTV, am decis împreună să punem punct emisiunii medicale, prin intermediului căreia v-am fost alaturi, aproape în fiecare zi, din acești mulți și minunați ani! Ca medic, sănătatea și un stil de viață sănătos au reprezentat și reprezintă principala mea preocupare. Proiectul media cu PRO TV și-a atins scopul în toți acești ani, însă și-a atins și… limitele.

Pentru a ajunge cu adevărat la milioane de oameni interesați de sănătate în mod aplicat, am creat universul DOC, adaptat secolului 21 și care oferă o experiență media 24/7 într-o formulă actualizată și interactivă, bazată pe tehnologia digitală online. (...)

Entuziasmul cu care este urmărit și strânsa interacțiune pe care o am cu milioane de oameni, în orice moment al zilei, a schimbat paradigma de comunicare, permițând să fim mai aproape de ei, depășind comunicarea convențională și constrangerile impuse prin intermediul unei televiziuni.

Aveți grijă de sănătate! Vă aștept alături de echipa de Experți DOC în fiecare zi și la orice oră, pe DOC.ro… nu numai dimineața!", a scris Oana Cuzino pe pagina sa Facebook.

PRO TV, prima reacție după demisia Oanei Cuzino

"Emisiunea ”Ce se întâmplă, doctore?”, difuzată de luni până vineri, în cadrul Știrilor PRO TV matinale și duminica, de la 10:00, nu va mai face parte din grila de programe PRO TV, începând din această toamnă.

De-a lungul timpului, emisiunea a adus în fața oamenilor subiecte interesante despre educația medicală, cu explicații din partea specialiștilor, care au avut ca scop prevenția și îndemnarea oamenilor pentru adoptarea unui stil de viață sănătos.

Îi mulțumim Oanei Cuzino că, timp de 18 ani, a fost alături de telespectatori cu fiecare ediție prezentată și cu materialele care au venit în ajutorul celor de acasă.

Îi urăm numai bine pe mai departe și mult succes în dezvoltarea tuturor proiectelor personale", potrivit știrileprotv.ro.

Florin Călinescu, despre demisia de la PRO TV: E tralala și cu asta basta

"Nu am obosit de atâta ProTV pentru că atunci când mă duc la muncă eu nu mă uit la siglă. Este curios pentru mine pentru că pot să-mi închipui doar eu. Nu mai este valabil sloganul de acum 20 de ani. Nu mai este nici pe departe ceea ce domnul Sârbu a realizat pentru că lucrurile atunci aveau o emoție, aveau o particularitate, o energie care începea cu creație, în primul rând adresată poporului nostru, generațiilor tinere care azi sunt mature.

Noi aveam tot timpul grijă să preluăm generațiile în fiecare an. Azi putem să vorbim despre un canal de filme cu ceva publicitate. Spiritul PRO nu mai există! Nu am obosit de atâta PRO TV pentru că atunci când mă duc la muncă eu nu mă uit la siglă. Este curios pentru mine pentru că pot să-mi închipui doar eu. Era un lucru făcut de la început pentru un telespectator pe care nu îl cunoșteam, dar îl știam și asta a făcut să țină ani de zile.

Acum este vorba doar despre puterea unui brand de telecomandă care merge dintr-o inerție. De altfel, fisurile au început să apară pe ici pe colo. (...) Dacă mai fac această meserie, ar trebui să mă întorc la ceea ce m-a consacrat", a declarat Florin Călinescu, la Aleph News.

Florin Călinescu a reamintit că nu este prima dată când pleacă de la PRO TV, însă de data asta e hotărât, pentru că nimic nu-l mai leagă de postul de televiziune.

"Chiar de două ori am plecat de la PRO TV. Dacă am plecat atunci când era bunul meu prieten Adrian Sârbu, vă dați seama că acum nu mai există niciun considerent de natura celor de atunci: prietenie de o viață, muncă făcută împreună. Tot ce am făcut atunci și acum am făcut-o pentru public.

Chiar și mie mi se pare că atunci politica era într-o perioadă romantică, azi ar trebui tratată cu prioritate într-un talk show politic de satiră și mă bate gândul să fac acest lucru. Dacă mai fac această meserie, ar trebui să mă întorc la ceea ce m-a consacrat cu adevărat, satira politică", a mai spus el.

Florin Călinescu, după ce mulți au spus că plecarea are legătură cu banii

"Fiecare parte spune ceea ce consideră că trebuie să spună. Eu am negociat doar acum cinci ani și nu este vorba despre o negociere financiară niciodată. Banii, pentru mine, din meseria asta au fost o consecință atunci când Adrian Sârbu a venit cu ideea construirii acestei televiziuni. Am zis că e tralala și cu asta basta. Mi-a zis să vin dimineața la 07:00, că îmi pune un microfon în față și o lumină și mi-a zis să fac ceea ce știu eu cel mai bine, adică să vorbesc. Părea o aventură atunci, cred că ține de orice se face la un moment dat și se poate construi sau se poate altera", a mai spus Florin Călinescu.