O statuie rară a împăratului roman Hadrian, descoperită de arheologi în Turcia - FOTO în articol

Arheologii au descoperit o statuie rară a împăratului roman Hadrian în oraşul Aydin din vestul Turciei, relatează vineri agenţia de ştiri Anadolu, preluată de dpa.

Datând din secolul al II-lea d.Hr., sculptura de doi metri şi jumătate înălţime a fost descoperită în şase bucăţi în timpul unor lucrări de excavare în oraşul antic Alabanda, a declarat directorul sitului Ali Yalcin Tavukcu.



Statuia este una dintre "foarte puţinele exemplare din lume", a spus Tavukcu, adăugând că "suntem foarte fericiţi că am găsit una aici". Pe teren au loc în continuare săpături pentru alte descoperiri "interesante", precum noi tăbliţe sau inscripţii pentru a oferi o imagine mai clară asupra erei, a adăugat Tavukcu.

Statuia, despre care se crede că a fost sculptată în timpul unei vizite în timpul domniei lui Publius Aelius Traianus Hadrianus, urmează să fie expusă în Muzeul Aydin după terminarea lucrărilor de restaurare.

O construcție preistorică a fost descoperită în Neamț, la Topolița

O construcţie preistorică bine conservată, veche de aproximativ 6500 de ani, ce aparţine culturii Precucuteni, a fost descoperită în luna august la Topoliţa, în judeţul Neamţ, de o echipă de arheologi condusă de cercetătorul Vasile Diaconu.



Arheologii Muzeului de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ şi-au concentrat atenţia asupra unei zone din situl arheologic de la Topoliţa despre care aveau informaţii că ascunde ruinele unei construcţii a culturii Precucuteni, iar noile săpăturile au confirmat acest lucru. Astfel, au fost scoase la lumină resturile unei posibile locuinţe cu o suprafaţă de aproximativ 40 metri pătraţi.

"Suntem la a treia campanie arheologică pe situl de la Topoliţa şi am avut bucuria să găsim şi în acest an lucruri interesante. Am descoperit cea mai mare construcţie de până acum şi care este foarte bine conservată. O analiză atentă a resturilor acestei locuinţe ne-a oferit o serie de indicii extrem de importante în legătură cu modul de edificare. Pe bucăţile de lut ars pot fi observate cu uşurinţă amprentele bârnelor de lemn pe care a fost aplicat învelişul de argilă", a declarat pentru Agerpres responsabilul ştiinţific al săpăturilor de la Topoliţa, Vasile Diaconu.