O pisică a fost găsită în viață, printre dărâmături, la 16 zile de la prăbușirea imobilului din Florida

Binx locuia cu familia sa, într-un apartament de la etajul nouă al blocului prăbușit în Miami. Vineri, ca un 'miracol', pisica s-a reunit cu familia sa. Voluntarii au găsit felina după 16 zile de la momentul prăbușirii, printre dărâmături.

Primarul Daniella Levine Cava a declarat într-o conferință de presă că 'după 16 zile lungi și extrem de dificile, sunt fericită că pot să împărtășesc o mică veste bună', potrivit CNN.

Potrivit edilului, unul dintre voluntarii care hrănesc pisicile din zona în care s-a prăbușit imobilul a crezut că a recunoscut-o pe Binx și a dus-o într-un adăpost pentru animale. Acolo, Binx a fost identificată ca aparținând uneia dintre familiile din clădire.

'Mă bucur că acest mic miracol va aduce bucurie în viața unei familii rănite în această teribilă tragedie', a adăugat Daniella Levine Cava. 'Există o mulțime de pisici în zonă și am trimis Departamentul de Servicii pentru Animale pentru a găsi felinele și i-am sprijinit, de asemenea, pe cei care s-au oferit voluntari să hrănească pisicile.'

Bilanțul victimelor a ajuns la 79. Autoritățile nu mai speră să găsească supraviețuitori, după mai bine de două săptămâni.

